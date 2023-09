Ο Χόρχε Μαρτίν της Pramac Racing ήταν ο πρωταγωνιστής στον αγώνα του MotoGP στην πίστα του Μιζάνο και ολοκλήρωσε ένα ακόμη τέλειο αγωνιστικό τριήμερο.

Ο «Martinator» ήταν ασταμάτητος και την Κυριακή στο Grand Prix Αγίου Μαρίνου κερδίζοντας με εμφατικό τρόπο το δωδέκατο αγώνα της φετινής σεζόν του MotoGP. O Ισπανός της Pramac Racing εκκίνησε από την pole position, άντεξε στην πίεση των αντιπάλων του με εξαιρετικό ρυθμό και έκανε το απόλυτο για δεύτερη φορά στη φετινή σεζόν.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Μάρκο Μπετζέκι της Mooney VR46, ο οποίος πάλεψε αλλά δεν κατάφερε κάτι καλύτερο από το δεύτερο σκαλί του βάθρου. Πήρε όμως ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής, Πέκο Μπανάια, συμπλήρωσε το βάθρο με μία εκπληκτική εμφάνιση δεδομένου και του τραυματισμού του. Όμως είδε τη διαφορά του στο πρωτάθλημα να μειώνεται στους 36 βαθμούς από τον Χόρχε Μαρτίν και η συνέχεια αναμένεται συναρπαστική.

Φανταστικός και στον αγώνα ήταν ο Ντάνι Πεντρόσα, ο οποίος αμφισβήτησε την κυριαρχία των Ducati, αλλά τερμάτισε εν τέλει στην 4η θέση. Άκρως θετική εμφάνιση από τον Μαρκ Μάρκεθ, ο οποίος πήρε την 7η θέση στον αγώνα, ενώ ο νικητής του GP Καταλονίας, Αλέιξ Εσπαργκαρό, τερμάτισε εκτός βαθμών.

Ο Αγώνας

Στην εκκίνηση, οι Μαρτίν και Μπανάια έκαναν εξαιρετική εκκίνηση, με τον Μπτεζέκι να μένει τρίτος. Ο Πεντρόσσα γλίτωσε την τελευταία στιγμή πτώση στη στροφή 2, ενώ ο Μπίντερ έκανε καλή εκκίνηση και σκαρφάλωσε στην 5η θέση. Πριν ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος, ο Μπανάια ξεκίνησε να πιέζει τον Μαρτίν, με τους δύο να δίνουν εξαιρετική μάχη.

Ο Μπετζέκι πλησίασε τους δύο πρώτους ενώ πίσω του ήταν πλέον ο Μπίντερ, ο οποίος προσπέρασε τον Πεντρόσα. Κακό πρώτο γύρο είχε ο νικητής του προηγούμενου αγώνα, Αλέιξ Εσπαργκαρό, ο οποίος ήταν στη 13η θέση.

Οι τρεις πρώτοι ξεκίνησαν να ξεμακραίνουν από τον ανταγωνισμό, με τον Μπίντερ να δυσκολεύεται να ακολουθήσει το ρυθμό τους. Ο Μπεζέκι στον 6ο γύρο επιτέθηκε και πέρασε προσωρινά τον Μπανάια, όμως έκανε λάθος στη στροφή 8 και έπεσε πίσω από τον παγκόσμιο πρωταθλητή. Αυτό έδωσε σε εκείνο το σημείο ένα μαξιλαράκι ασφαλείας στον Μαρτίν. Ο Μπίντερ βελτίωσε το ρυθμό του και ήταν κοντά στο να κάνει τον αγώνα μάχη των τεσσάρων.

Στον 9ο γύρο όμως ο Νοτιοαφρικανός έκανε μεγάλο λάθος στη στροφή 14 και είχε πτώση καταστρέφοντας τις ελπίδες του για ένα καλό αποτέλεσμα. Αυτό ανέβασε τον Πεντρόσα στην 4η θέση, με τον Ισπανό να μην απειλεί ούτε απειλείται. Στον επόμενο γύρο έγιναν χειρότερα τα πράγματα για την KTM, καθώς ο Μίλερ είχε πτώση σε συμβάν με τον Μικέλε Πίρο. Θετική σε εκείνο το σημείο ήταν η παρουσία του Μαρκ Μάρκεθ στην 6η θέση.

Λίγο πριν το μέσον του αγώνα, ο Πεντρόσα ξεκίνησε το κρεσέντο του και πλησίασε με γοργό ρυθμό τις τρεις πρωτοπόρες Ducati. Στο 13ο γύρο ήταν μισό δευτερόλεπτο πίσω από τον Μπετζέκι. Ένα μικρό λάθος του κόστισε μισό δευτερόλεπτο στον επόμενο γύρο, όμως ο ρυθμός του ήταν εντυπωσιακός.

Στο 17ο γύρο ο Μαρτίν δέχθηκε προειδοποίηση για παραβίαση ορίων πίστας και παράλληλα είχε ανοίξει τη διαφορά από τον Μπανάια στο δευτερόλεπτο. Ο ρυθμός του ήταν τέτοιος που ανάγκασε τον Μπετζέκι να επιτεθεί και να περάσει τον Μπανάια για τη 2η θέση. Η διαφορά στην κορυφή σε εκείνο το σημείο ήταν 2,5 δευτερόλεπτα και αυτό έδωσε την ευκαιρία στον Πεντρόσα να πλησιάσει και πάλι το βάθρο. Τα πράγματα σταθεροποιήθηκαν σε εκείνο το σημείο, με τον αναβάτη που έχανε απόδοση να είναι ο Μαρκ Μάρκεθ λόγω του μαλακού πίσω ελαστικού που είχε επιλέξει για τη μοτοσικλέτα του.

Μπαίνοντας στους τελευταίους 5 γύρους, ο Πεντρόσα ήταν πλέον κολλημένος πίσω από τον Μπανάια. Ο πρωταθλητής εμφανώς ταλαιπωρούνταν από πόνους στο πόδι του από το ατύχημα της προηγούμενης εβδομάδας στη Βαρκελώνη. Ο Μπετζέκι μείωσε τη διαφορά από τον Μαρτίν στα 1,9 δευτερόλεπτα στην τελευταία του προσπάθεια να ασκήσει πίεση στον Ισπανό. Στον 26ο γύρο ο Πεντρόσα εξαπέλυσε την τελευταία του επίθεση στον Μπανάια με τη διαφορά τους να είναι στα δύο δέκατα του δευτερολέπτου.

Ο Μαρτίν μπήκε στον τελευταίο γύρο με μία άνετη διαφορά, όμως το ενδιαφέρον ήταν για την τελευταία θέση του βάθρου. Ο Πεντρόσα ήταν πολύ κοντά στον Ισπανό αλλά η έξοδός του από τη στροφή 9 ήταν κακή και η διαφορά άνοιξε.

Όπως έγινε το Σάββατο έτσι και σήμερα, Κυριακή, ο Χόρχε Μαρτίν τα έκανε όλα τέλεια. Ο «μαέστρος» του Μιζάνο κέρδισε τον Αγώνα Σπριντ, κέρδισε και το Grand Prix και έκανε το απόλυτο στο αγωνιστικό τριήμερο σε μία εκπληκτική επίδοση. Δεύτερος τερμάτισε ο Μπετζέκι και το βάθρο συμπλήρωσε ο Πέκο Μπανάια.

Ο ήρωας, Ντάνι Πεντρόσα, πήρε την 4η θέση στην κατάταξη μπροστά από τις δύο Aprilia των Μάβερικ Βινιάλες και Μιγκέλ Ολιβέιρα. Ο Μαρκ Μάρκεθ πήρε την 7η θέση κρατώντας πίσω του τους Ραούλ Φερνάντεθ και Λούκα Μαρίνι, ενώ την πρώτη 10άδα έκλεισε ο O Ζοάν Ζαρκό. Ακολούθησαν στη βαθμολογούμενη 15άδα οι Άλεξ Μάρκεθ, Αλέιξ Εσπαργκαρό, Φάμπιο Κουαρταραρό, Μπραντ Μπίντερ και Φράνκο Μορμπιντέλι.

Επόμενος αγώνας του MotoGP είναι το Grand Prix Ινδίας το τριήμερο 22-24 Σεπτεμβρίου.

Αποτελέσματα GP Αγίου Μαρίνου

Φωτογραφίες: redbullcontentpool.com