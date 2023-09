Ο Όλιβερ Σόλμπεργκ δεν συνεχίζει στον εθνικό μας αγώνα, λόγω των προβλημάτων που αντιμετώπισε την Παρασκευή στο Skoda Favia RS.

Την απογοήτευσή του για το πρόωρο «αντίο» που είπε στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, εξέφρασε ο Όλιβερ Σόλμπεργκ. Ο γιος του παγκόσμιου πρωταθλητή του 2003, Πέτερ Σόλμπεργκ, δεν συνεχίζει στο σκέλος του Σαββάτου.

Αιτία τα μηχανικά προβλήματα που αντιμετώπισε την Παρασκευή το Skoda Fabia RS και τα οποία αποδείχθηκαν ανυπέρβλητο εμπόδιο. «Πραγματικά νιώθω απογοητευμένος τόσο για εμάς όσο και για εσάς, τους φανταστικούς φιλάθλους στην Ελλάδα», ήταν το μήνυμα του 21 ετών οδηγού.

Unfortunately we have to retire from the @AcropolisRally because of today’s mechanical problems. We did everything we could, but it’s not possible to continue…



Really disappointed for us, and also for you, the amazing fans here in Greece 🙌 🇬🇷 pic.twitter.com/Ot9n0OAyVy