Ο 35χρονος Βέλγος προηγείται στον αγώνα μετά την ολοκλήρωση των ειδικών διαδρομών Λουτράκι 1 και Πίσια.

Έτσι όπως ολοκλήρωσε το περσινό ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, στην κορυφή, συνεχίζει και φέτος ο Τιερί Νεβίλ. Ο Βέλγος οδηγός της Hyundai Motorsport έχει τεθεί επικεφαλής του αγώνα μετά την ολοκλήρωση της 3ης ειδικής διαδρομής στα Πίσια.

Ο Νεβίλ σημείωσε με το i20 N Rally1 τον καλύτερο χρόνο στο Λουτράκι και ήταν 2ος στα Πίσια, έχοντας συνολικό χρόνο 18:27.6. Η διαφορά του από τον δεύτερο Κάλε Ροβάνπερα είναι στα 2 δευτερόλεπτα. Ο Εσαπέκα Λάπι είναι 6ος γενικής και ο Ντάνι Σόρντο 7ος, στα 14 και 15,7 δλ. από τον Νεβίλ.

#WRC 🇬🇷 ⏱️ After SS3 @AcropolisRally @thierryneuville & @MWydaeghe currently lead the rally 🙌🏼#HMSGOfficial #ForCraig #AcropolisRally



1. Neuville

2. Rovanperä +2.0

3. Ogier +4.6

4. Tanäk +8.3

5. Evans +12.5

6. Lappi +14.0

7. Sordo +15.7

8. Katsuta +18.3 pic.twitter.com/sVupl75AGS