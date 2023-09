Τα αγωνιστικά αυτοκίνητα θα ανέβουν στην ράμπα εκκίνηση κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και μετά θα κατευθυνθούν στην υπερειδική διαδρομή, στην Πλατεία Νερού.

Έτοιμοι για την αυλαία στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2023 δηλώνουν οι διοργανωτές, παρά τα προβλήματα από την κακοκαιρία Daniel. Ήδη τα πρώτα αγωνιστικά αυτοκίνητα κατευθύνονται από την Λαμία στην Αθήνα, πάνω σε νταλίκες, όπως φαίνεται στο βίντεο της Toyota Gazoo Racing.

Heading to Athens to start the #AcropolisRally! 🏛️ 🚗 🇬🇷#ToyotaGAZOORacing #GRYaris #WRC pic.twitter.com/sOTlr4Q6Jb