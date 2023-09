Hyundai Motorsport: Οι «κουτσουρεμένες» αναγνωρίσεις προβληματίζουν τους οδηγούς (vid)

Νεβίλ, Λάπι και Σόρντο αναφέρθηκαν στις δυσκολίες που προκαλούν οι καιρικές συνθήκες.

Με το πρόγραμμα αναγνωρίσεων να έχει περιοριστεί και το shakedown να ακυρώνεται, τα πληρώματα που θα λάβουν εκκίνηση στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις πάνε... βόλτα στο άγνωστο.

Οι τρεις εργοστασιακοί οδηγοί της Hyundai Motorsport εξέφρασαν τον προβληματισμό τους από την πολλή λάσπη αλλά και το ενδεχόμενο αρκετές ειδικές διαδρομές να στεγνώσουν μέχρι τα επίσημα περάσματα, κάτι που θα αλλάξει το επίπεδο πρόσφυσης και δεν θα αποτυπώνεται στις σημειώσεις τους.

Τιερί Νεβίλ: «Θα είναι δύσκολες οι συνθήκες. Και το είδαμε από τις αναγνωρίσεις, που έγιναν υπό αντίξοες συνθήκες. Θα είναι μία μεγάλη πρόκληση για εμάς. Οι σημειώσεις μας δεν είναι οι καλύτερες δυνατές, επειδή ο καιρός μπορεί να αλλάξει και οι ειδικές να στεγνώσουν. Κάτι που σημαίνει ότι θα έχουμε υψηλότερες ταχύτητες. Αναμφίβολα δε θα είναι εύκολο».

Recce done ✅ 🌧️



Let’s talk about the challenges of the weekend considering the situation here at @AcropolisRally 🇬🇷#WRC #AcropolisRally #HMSGOfficial pic.twitter.com/ZTrfCv9Pn1