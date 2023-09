ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2023: Ακυρώθηκε το shakedown λόγω κακοκαιρίας

Η σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει την κεντρική Ελλάδα επηρεάζει και τον εθνικό μας αγώνα.

H κακοκαιρία Daniel συνεχίζει να πλήττει αρκετές περιοχές της χώρας με καταιγίδες και έντονες βροχοπτώσεις. Κι όπως σας είχαμε ενημερώσει νωρίτερα, κινείται νοτιότερα, προς τη Λαμία, που είναι και φέτος το κέντρο του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις.

Είχαν άλλωστε ήδη γνωστοποιηθεί αλλαγές από τους διοργανωτές τόσο στο πρόγραμμα αναγνωρίσεων όσο και στην ειδική διαδρομή Γραμμένη της Κυριακής 10/9.





Όμως οι τροποποιήσεις στο πρόγραμμα δεν σταματούν εκεί. Όπως μόλις ανακοινώθηκε, λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων στην περιοχή της Λαμίας και με γνώμονα την ασφάλεια πληρωμάτων και κριτών, το shakedown που ήταν προγραμματισμένο για την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου, δεν θα πραγματοποιηθεί.

The pictures don’t do it justice ☔️ Greece recce has been messy! pic.twitter.com/3BTYUMNDIs