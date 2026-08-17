Κινεζική επέλαση στην Ελλάδα: Όλες οι μάρκες και τα μοντέλα που διατίθενται σήμερα

Γνωρίστε όλες τις κινεζικές μάρκες που δραστηριοποιούνται σήμερα στην ελληνική αγορά, αλλά και όλες αυτές που έχουν ανακοινωθεί για το άμεσο μέλλον.

Από το 2023 μέχρι σήμερα, η ελληνική αγορά αυτοκινήτου έχει αλλάξει αισθητά. Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες δεν αποτελούν πλέον μια μακρινή, εξωτική παρουσία, αλλά ένα διαρκώς διευρυνόμενο κομμάτι της αγοράς. Το πρώτο εξάμηνο του 2026 τα αυτοκίνητα κινεζικής προέλευσης έφτασαν το 8,88% των συνολικών ταξινομήσεων καινούργιων επιβατικών στην Ελλάδα, έναντι 6,65% στο σύνολο του 2025.

Μέχρι τον Ιούνιο είχαν ταξινομηθεί 7.452 αυτοκίνητα κινεζικής προέλευσης, έναντι περίπου 9.500 σε ολόκληρο το 2025.Η εικόνα, μάλιστα, είναι ιδιαίτερα συγκεντρωμένη: MG, Chery και BYD αντιπροσωπεύουν πάνω από το 80% των πωλήσεων των κινεζικών μαρκών, ενώ πίσω τους δημιουργείται μια δεύτερη ζώνη εταιρειών, από τις Omoda, Geely και Jaecoo μέχρι τις Leapmotor, Changan, Zeekr, XPeng και NIO.Ακολουθεί ο αλφαβητικός οδηγός της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας στην Ελλάδα, με τις μάρκες που έχουν ενεργή εμπορική παρουσία και τα μοντέλα που διατίθενται ή έχουν ενταχθεί στην τρέχουσα ελληνική γκάμα έως τον Αύγουστο του 2026.

AION

Η AION, μάρκα του κινεζικού ομίλου GAC, μπήκε δυναμικά στην ελληνική αγορά με το αμιγώς ηλεκτρικό AION V, ένα C/D-SUV με έμφαση στην αυτονομία και την τεχνολογία. Ο ελληνικός τιμοκατάλογος περιλαμβάνει το V σε εκδόσεις Premium και Luxury, με ισχύ 204 ίππων. Αναμένεται σύντομα και το αμιγώς ηλεκτρικό, ππεντάθυρο hatchback UT, σε πολύ προσιτές τιμές.

BYD

Η BYD είναι πλέον ένας από τους δύο μεγάλους πρωταγωνιστές της κινεζικής αυτοκίνησης στην Ελλάδα και διαθέτει μία από τις πληρέστερες γκάμες. Σήμερα το ελληνικό portfolio περιλαμβάνει Dolphin Surf, Dolphin, Atto 2, Atto 2 DM-i, Atto 3, Atto 3 EVO, Seal, Seal 5 DM-i, Seal U, Seal U DM-i, Sealion 5 DM-i και Sealion 7. Η εταιρεία καλύπτει έτσι από τα μικρά ηλεκτρικά πόλης μέχρι μεγάλα SUV και plug-in υβριδικές προτάσεις.

Changan

Η Changan χρησιμοποιεί στην ευρωπαϊκή αγορά και το brand Deepal, με την ελληνική γκάμα να στηρίζεται σήμερα στα Deepal S05 και Deepal S07. Και τα δύο είναι ηλεκτρικά SUV, ενώ η ελληνική γκάμα εμπλουτίζεται σταδιακά και με νέες εκδόσεις, μεταξύ των οποίων και τεχνολογίες extended-range/PHEV.

Chery

Η Chery αποτελεί μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες κινεζικές παρουσίες στην Ελλάδα. Η σημερινή γκάμα περιλαμβάνει Tiggo 4, Tiggo 7, Tiggo 8 και Tiggo 9, με υβριδικές και plug-in υβριδικές εκδόσεις να αποκτούν ολοένα μεγαλύτερο βάρος. Ο επίσημος τιμοκατάλογος του Μαΐου 2026 καταγράφει και τα τέσσερα μοντέλα, με το Tiggo 4 να αποτελεί πλέον μία από τις σημαντικότερες προτάσεις της μάρκας.

DFSK

Η DFSK κινείται σε διαφορετική κατεύθυνση, προσφέροντας κυρίως SUV με κινητήρες εσωτερικής καύσης και εξηλεκτρισμένες επιλογές. Η τρέχουσα γκάμα αποτελείται από τα 500, 600 και E5. Το τελευταίο είναι plug-in hybrid επταθέσιο SUV, ενώ τα 500 και 600 καλύπτουν τις μικρότερες και μεγαλύτερες κατηγορίες SUV αντίστοιχα.

Dongfeng

Η Dongfeng έκανε την εμπορική της είσοδο στην Ελλάδα με το ηλεκτρικό Box, ενώ η γκάμα διευρύνεται με τα Mage και Vigo. Σημαντικό είναι ότι ο όμιλος Dongfeng εκπροσωπείται στη χώρα μας και μέσω των θυγατρικών premium brands Voyah και MHero, τα οποία αντιμετωπίζονται εμπορικά ως ξεχωριστές μάρκες.

Geely

Η Geely άργησε συγκριτικά να αποκτήσει ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα, όμως το 2026 επιταχύνει θεαματικά. Η γκάμα της στη χώρα αποτελείται από το αμιγώς ηλεκτρικό EX5 και το plug-in hybrid Starray EM-i. Το EX5 έχει ήδη καταγράψει σημαντική εμπορική επιτυχία στην κατηγορία των ηλεκτρικών SUV, ενώ το Starray EM-i αποτελεί το δεύτερο βήμα της μάρκας προς την ελληνική αγορά.

Leapmotor

Η Leapmotor, που έχει στρατηγική συνεργασία με τη Stellantis, αποτελεί μία από τις πιο ενδιαφέρουσες νέες παρουσίες. Η ελληνική γκάμα περιλαμβάνει τα T03, C10 και B10, με το C10 να αποτελεί τη μεγαλύτερη SUV πρόταση και το B10 τη νεότερη είσοδο στην κατηγορία των μικρομεσαίων SUV. Διατίθενται τόσο αμιγώς ηλεκτρικές όσο και, σε ορισμένες περιπτώσεις, εξηλεκτρισμένες εκδόσεις.

Lynk & Co

Η Lynk & Co ανήκει στον όμιλο Geely και στην Ελλάδα εκπροσωπείται πλέον με τα 02 και 08, ενώ το 01 έχει επίσης αποτελέσει μέρος της ελληνικής γκάμας. Το 02 είναι αμιγώς ηλεκτρικό, ενώ το 08 αποτελεί plug-in hybrid SUV μεγαλύτερης κατηγορίας. Οι ελληνικοί τιμοκατάλογοι του 2026 επιβεβαιώνουν την ενεργή παρουσία των 02 και 08.

MG

Η MG είναι η αδιαμφισβήτητη εμπορική πρωταγωνίστρια των κινεζικών μαρκών στην Ελλάδα και εκπροσωπείται από τον όμιλο Συγγελίδη. Ανήκει στον όμιλο SAIC και έχει αξιοποιήσει ένα ιστορικό ευρωπαϊκό όνομα για να προσφέρει ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές. Η σημερινή γκάμα περιλαμβάνει MG3, MG3 Hybrid+, ZS, ZS MAX, HS, HS Hybrid+, HS PHEV, MG4, MGS5 EV και Cyberster. Το εύρος της γκάμας εξηγεί σε μεγάλο βαθμό την πρωτιά της MG στις ταξινομήσεις, με 2.518 αυτοκίνητα μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 2026.

NIO

Η NIO αποτελεί την premium ηλεκτρική πρόταση της συγκεκριμένης λίστας. Η Motodynamics ανέλαβε την αποκλειστική εκπροσώπηση της μάρκας στην Ελλάδα και η εμπορική της δραστηριότητα ξεκίνησε στο τελευταίο τρίμηνο του 2025. Η γκάμα περιλαμβάνει ET5, ET5 Touring, EL6 και EL8. Παράλληλα, η NIO έχει φέρει στην Ελλάδα και τη νεότερη μικρή μάρκα της, firefly, με το ομώνυμο ηλεκτρικό μοντέλο να έχει ήδη καταγράψει ταξινομήσεις το 2026.

Omoda Jaecoo

Η Jaecoo, αδελφή μάρκα της Chery, έχει εξελιχθεί σε σημαντικό παίκτη της ελληνικής αγοράς. Βασικό μοντέλο παραμένει το Jaecoo 7, διαθέσιμο με βενζινοκίνητη και plug-in hybrid τεχνολογία. Το 2026 προστέθηκε το Jaecoo 5, με ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, ενώ η γκάμα διευρύνεται με το Jaecoo 8 Plug-in Hybrid.

Η Omoda είναι το δεύτερο μεγάλο brand του ομίλου Chery στην Ελλάδα και έχει επιλέξει πιο νεανικό, τεχνολογικό positioning. Η σημερινή γκάμα αποτελείται από Omoda 5, Omoda 5 EV, Omoda 5 SHS-H και Omoda 9 SHS-P. Το 5 διατίθεται με συμβατικό κινητήρα, υβριδική και αμιγώς ηλεκτρική τεχνολογία, ενώ το 9 αποτελεί τη μεγάλη plug-in hybrid ναυαρχίδα.

Seres

Η Seres έκανε την επίσημη είσοδό της στην Ελλάδα το 2023, με αντιπρόσωπο τη Σπανός Α.Ε. Το μοντέλο που έχει συνδέσει το όνομα της μάρκας με την ελληνική αγορά είναι το Seres 5, ένα premium ηλεκτρικό SUV υψηλών επιδόσεων. Παρά τις μικρές ταξινομήσεις, το μοντέλο εξακολουθεί να διατίθεται στην ελληνική αγορά και το 2026.

smart

Η smart είναι ιδιαίτερη περίπτωση, καθώς αποτελεί κοινοπραξία Mercedes-Benz και Geely και η νέα γενιά των μοντέλων της έχει ισχυρή κινεζική τεχνολογική και παραγωγική βάση. Στην Ελλάδα διατίθενται τα αμιγώς ηλεκτρικά #1, #3 και #5, από το compact SUV μέχρι το μεγαλύτερο premium SUV.

SWM

Η SWM, που ανήκει στον κινεζικό όμιλο Shineray, αποτελεί μία από τις πιο πρόσφατες αφίξεις στην ελληνική αγορά. Η γκάμα της περιλαμβάνει G01, G01F, G03F και G05, με επίκεντρο τα SUV και τους κινητήρες εσωτερικής καύσης. Η μάρκα έχει ήδη αρχίσει να εμφανίζεται στις επίσημες ταξινομήσεις της αγοράς.

Voyah

Η Voyah αποτελεί το premium brand του ομίλου Dongfeng και έκανε την είσοδό της στην Ελλάδα το 2024. Το βασικό μοντέλο που έχει διαμορφώσει την παρουσία της είναι το Voyah Free, ενώ η ελληνική αγορά έχει γνωρίσει και το μεγάλο πολυτελές Voyah Dream. Το Free εξακολουθεί να εμφανίζεται στις ταξινομήσεις του 2026.

XPENG

Η XPeng έχει επιλέξει σαφώς τεχνολογικό και premium προσανατολισμό. Στην Ελλάδα τα μοντέλα που πωλούνται σήμερα είναι τα G6 και G9, αμφότερα αμιγώς ηλεκτρικά SUV. Η ελληνική ιστοσελίδα της εταιρείας αναφέρει ρητά τα G6 και G9 ως τα μοντέλα που πωλούνται στη χώρα, ενώ η γκάμα της μάρκας διεθνώς διευρύνεται ήδη με τα P7+ και L03.

Zeekr

Τέλος, η Zeekr, επίσης μέλος του ομίλου Geely, τοποθετείται στην premium ηλεκτρική κατηγορία. Στην Ελλάδα διατίθενται τα Zeekr 001, Zeekr X, Zeekr 7X και Zeekr 7GT, με το 001 να αποτελεί το shooting brake, το X το compact SUV και το 7X τη μεγαλύτερη SUV πρόταση. Η μάρκα αναπτύσσει σταθερά το δίκτυό της στην Ελλάδα μέσω της GEO Mobility.

Η επέλαση συνεχίζεται

Η εξέλιξη είναι εντυπωσιακή. Μέσα σε λίγα χρόνια, η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία πέρασε από τη φάση της «δοκιμής» στη φάση της οργανωμένης διεκδίκησης μεριδίου αγοράς. Το 2026 η τάση όχι μόνο συνεχίζεται αλλά επιταχύνεται. Νέες μάρκες βρίσκονται ήδη προ των πυλών: η Avatr, premium brand του κινεζικού ομίλου Changan, Huawei και CATL, έχει συμφωνήσει να εκπροσωπηθεί στην Ελλάδα μέσω Autohellas, ενώ η Lepas, μάρκα του ομίλου Chery, έχει επίσης επιλέξει την Italian Motion για την ελληνική αγορά. H BAIC τέλος, έχει ανακοινωθεί από την Teoren Motors..

Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε μια πλειάδα μαρκών που δραστηριοποιούνται στα ελαφρά επαγγελματικά αυτοκίνητα, όπως τις BYD, Maxus, Foton, Farizon, ενώ πρόσφατα η FMS έφερε στην χώρα μας το microcar LinkTour Alumi.