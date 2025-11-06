Μια ειδική έκδοση της αγαπημένης σπορ μοτοσικλέτας των νέων αναβατών, με αναβαθμισμένο εξοπλισμό και γραφικά εμπνευσμένα από το RS-GP που αγωνίζεται στο MotoGP.

Το RS 457 GP Replica που μόλις παρουσιάστηκε στην EICMA είναι ένα RS 457 που έχει εξελιχθεί περαιτέρω από την Aprilia όσον αφορά εξοπλισμό και συστατικά. Συγεκριμένα, έχει δεχθεί quickshifter που επιτρέπει ανεβάσματα και κατεβάσματα ταχυτήτων χωρίς συμπλέκτη και μπροστινά τακάκια φρένων υψηλότερης τριβής για πιο ισχυρό φρενάρισμα.

Ένα κάλυμμα για τη σέλα του συνοδηγού και ένα νέο μαύρο φινίρισμα για το αλουμινένιο πλαίσιο, το ψαλίδι και το πάνω μέρος του τιμονιού ολοκληρώνουν την αποκλειστική διαμόρφωση του RS 457 GP Replica. Τα χρώματα διαθέτουν ένα μείγμα γυαλιστερών και ματ μαύρων φινιρισμάτων και τα ίδια γραφικά χορηγών με την πρωτότυπη μηχανή της Aprilia Racing.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά παραμένουν αμετάβλητα σε σχέση με την απλή έκδοση, με τα βασικά πλεονεκτήματα να αφορούν στο ελαφρύ βάρος, στην ευελιξία και σε μια ολοκληρωμένη γκάμα εξοπλισμού. Η μοτοσικλέτα τροφοδοτείται από έναν υγρόψυκτο, δικύλινδρο κινητήρα με 2ΕΕΚ και τέσσερις βαλβίδες ανά κύλινδρο, με απόδοση 47Hp, τη μέγιστη δηλαδή επιτρεπόμενη ισχύ για μια μοτοσικλέτα που μπορεί να οδηγηθεί με άδεια οδήγησης A2.

Παράλληλα με την εντυπωσιακή ισχύ, το βάρος της μοτοσικλέτας είναι εξίσου αξιοσημείωτο: 159kg χωρίς υγρά, 175kg πλήρες υγρών, εξασφαλίζοντας μια ασυναγώνιστη αναλογία βάρους-ισχύος. Το αλουμινένιο πλαίσιο, με τον κινητήρα να λειτουργεί ως δομικό στοιχείο και η ρυθμιζόμενη ανάρτηση προσφέρουν ένα πλαίσιο που θέτει το σημείο αναφοράς στην κατηγορία του.

Πιστό στην παράδοση της Aprilia, το βασικό πακέτο ηλεκτρονικών είναι εξαιρετικά ολοκληρωμένο: γκάζι Ride-by-Wire, τρία προγράμματα οδήγησης, ABS και έλεγχος πρόσφυσης ρυθμιζόμενα και απενεργοποιούμενα.