Ο Τιερί Νεβίλ στηρίζει τους πληγέντες από τις πυρκαγιές στην Ελλάδα

Ο Βέλγος οδηγός ανακοίνωσε ότι θα στηρίξει την εθελοντική ομάδα Humanity Greeece.

Ο Τιερί Νεβίλ δεν αρκείται στο να οδηγεί ταχύτατα το i20 N Rally1 πάνω σε κάθε επιφάνεια. Ο οδηγός της Hyundai Motorsport συμβάλλει στην κοινωνία, στηρίζοντας σε κάθε χώρα που επισκέπτεται για το WRC, ιδρύματα και οργανώσεις.

Πέρυσι είχε δωρίσει στη Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας (Μ.Α.Φ.) «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» το ποσό των 10.000 ευρώ, ενώ φέτος ανακοίνωσε ότι στέκεται στο πλευρό της Humanity Greece. Πρόκειται για μια εθελοντική ομάδα με στόχο την άμεση στήριξη στα κοινωνικά και ανθρωπιστικά ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία.

Όπως αναφέρει ο 35χρονος Βέλγος στο twitter, «εντός ενός έτους από την ίδρυσή της, η Humanity Greece θεωρείται μία από τις πιο δυναμικές εθελοντικές οργανώσεις της Ελλάδας. Αρχίζοντας ως ένα συντονιστικό σώμα των εθελοντών στις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου 2021, εξελίχθηκε σε φιλανθρωπική οργάνωση που στηρίζει, σε μηνιαία βάση, περισσότερες από 510 οικογένειες και ανθρώπους που αντιμετωπίζουν οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα».

