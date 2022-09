ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις: Ο Τιέρι Νεβίλ έδειξε τον ανθρώπινο χαρακτήρα του

Ο μεγάλος νικητής του Εθνικού μας αγώνα, δώρισε ένα σημαντικό χρηματικό ποσό για… καλό σκοπό!

Ο Τιερί Νεβίλ ήταν ο μεγάλος θριαμβευτής του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2022 και ηγήθηκε του επιβλητικού 1-2-3 της Hyundai Motorsport – ενός επιτεύγματος που είδαμε από μία ομάδα στα ελληνικά βουνά, πρώτη φορά μετά από 33 χρόνια.

Ο Βέλγος δεν περιορίζεται όμως μόνο σε όσα κάνει στις ειδικές διαδρομές αφού με κάθε ευκαιρία προσφέρει χρηματικά ποσά σε ιδρύματα και οργανώσεις – μάλιστα το κάνει μετά και από κάθε ράλλυ του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.

It was really nice to meet Mary and Roubina from Galilee Foundation today! Thank you so much for your kindness, support and your work. 🙏🏼 #Galilee #AcropolisRally #WRC pic.twitter.com/Jt8G78zDWv

Ειδικά για τη χώρα μας, είχε επιλέξει τη Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας (Μ.Α.Φ.) «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» που «…φροντίζει σωματικά, ψυχικά, κοινωνικά και πνευματικά ασθενείς και τις οικογένειες τους εξασφαλίζοντάς τους την ικανότητα και τη δυνατότητα να ανακαλύψουν πόσο περισσότερη ζωή μπορεί να υπάρχει σε κάθε στιγμή της».

Ο 34χρονος είχε συναντήσει εκπροσώπους της μονάδας πριν την έναρξη του «Ράλλυ των Θεών» και μετά την ολοκλήρωσή του, ανακοίνωσε πως δώρισε το ποσό των 10.000 ευρώ!



Following our victory in @AcropolisRally I’m very happy to donate 10 000 € to Galilee foundation.



They are doing an amazing work in Greece to provide comprehensive palliative care services to adults patients with cancers and patients with ALS. 🙏🏼#WRC #AcropolisRally #Galilee pic.twitter.com/xpAKQNCEEO