Το εντυπωσιακό εικαστικό της Hyundai για το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις

Η Hyundai Motorsport λατρεύει την Ελλάδα, κάτι που αποτυπώθηκε στην ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Hyundai Motorsport έχει φθάσει στην Ελλάδα με πλήρη σύνθεση και στόχο να επαναλάβει το απίστευτο 1-2-3 που σημείωσε στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις του 2022. Η αποστολή της δεν θα είναι εύκολη, αλλά έχει τις δυνατότητες να το πετύχει.

Το Ράλλυ Ακρόπολις είναι ένας από τους αγαπημένους προορισμούς της Hyundai, κάτι που φαίνεται τόσο από τις δηλώσεις πληρωμάτων και στελεχών όσο και από λεπτομέρειες όπως το παρακάτω εικαστικό. Συνδυάζει την Ακρόπολη, την ελληνική ύπαιθρο, τον ήλιο και τον γαλάζιο ουρανό. «Ώρα να ροκάρουμε γύρω από την Ακρόπολη», είναι το μήνυμα της Hyundai.

It's time to rock around the Acropolis