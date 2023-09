Οι δύο οδηγοί της Scuderia Ferrari έδωσαν σκληρή μάχη για το βάθρο στη Μόντσα, που λίγο έλλειψε να εξελιχθεί σε δράμα.

Το Grand Prix Ιταλίας του 2023 για το πρωτάθλημα της Formula 1 ήταν ένας από τους καλύτερους αγώνες της φετινής σεζόν. Καθ’ όλη τη διάρκεια των 51 γύρων υπήρξαν μάχες όχι μόνο για τις θέσεις της 10άδας αλλά και γι’ αυτές του βάθρου.

Στους τελευταίους γύρους γίναμε μάρτυρες μιας άκρως συναρπαστικής μάχης ανάμεσα στους Κάρλος Σάινθ και Σαρλ Λεκλέρ, με έπαθλο την 3η θέση. Ο Ισπανός οδηγός είχε φθείρει τα ελαστικά του στην προσπάθεια να αμυνθεί του Σέρχιο Πέρεζ και είχε αγωνιστικό μειονέκτημα. Έτσι ο Μονεγάσκος έκανε τα πάντα για να προσπεράσει τον teammate του και να βρεθεί στο βάθρο.

Η Ferrari επέλεξε να μην δώσει εντολές στους οδηγούς της και τους άφησε να μάχονται σκληρά, με τον έναν να αμύνεται και τον άλλο να επιτίθεται. Μάλιστα αρκετές φορές έφτασαν κοντά στην επαφή, με τους καρδιακούς παλμούς των τιφόζι στις εξέδρες να χτυπούν… κόκκινο.

Η πιο τρομακτική στιγμή ήταν στον τελευταίο γύρο του αγώνα. Ο Λεκλέρ είχε καλή έξοδο από τη στροφή Αλμπορέτο και βρέθηκε σε απόσταση «βολής» από τον Σάινθ. Ο Ισπανός πήρε την εσωτερική για τη στροφή 1 και ο Μονεγάσκος μπλόκαρε τους τροχούς του κατά το φρενάρισμα. Έντρομοι όλοι στην πίστα πίστεψαν στο χειρότερο δυνατό σενάριο, ωστόσο ο Λεκλέρ κατάφερε να αποφύγει τον teammate του, ο οποίος κατέκτησε εν τέλει την 3η θέση.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές της εντυπωσιακής μονομαχίας ανάμεσα στους δύο οδηγούς της Ferrari στο Grand Prix Ιταλίας στο παρακάτω βίντεο.

The @ScuderiaFerrari team mates holding NOTHING back ⚔️



Pure adrenaline, and millimetres between them!#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/AZ1filAOrM