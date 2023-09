Ο Μαξ Φερστάπεν νίκησε εύκολα στην Ιταλία για να σπάσει άλλο ένα ρεκόρ με τη Η Red Bull να κάνει το 1-2 και τον Σάινθ στην 3η θέση.

Το GP Ιταλίας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP ήταν ένας αγώνας στον οποίο ο Μαξ Φερστάπεν έγραψε άλλη μία χρυσή σελίδα στο βιβλίο της ιστορίας του σπορ. Ο Ολλανδός πρωταθλητής της Red Bull Racing κέρδισε στη Μόντσα και πήρε τη 12η φετινή του νίκη και -κυρίως- τη 10η στη σειρά, που είναι νέο ρεκόρ για την F1. Ο Σέρχιο Πέρεζ με την άλλη RB19 πήρε τη τη 2η θέση και συμπλήρωσε το 1-2 της Red Bull Racing και ο Κάρλος Σάινθ της Scuderia Ferrari ανέβηκε στην 3η θέση του βάθρου, έπειτα από επική μάχη με τον Σαρλ Λεκλέρ στον εντός έδρας αγώνα της ομάδας τους.

TEN OUT OF TEN! @Max33Verstappen makes history at Monza by winning an incredible TENTH race in a row, a new F1 record!#ItalianGP #F1 @redbullracing pic.twitter.com/e6ktbYYMAb — Formula 1 (@F1) September 3, 2023

Εκκίνηση

Η εκκίνηση του αγώνα της Μόντσα δεν πήγε αρχικά όπως ήταν προγραμματισμένο, αφού η βλάβη στο μονοθέσιο του Τσουνόντα στο γύρο σχηματισμού άφησε την AlphaTauri ακινητοποιημένη στην άκρη της πίστας. Έτσι, οι αγώνοδίκες αναγκάστηκαν να μη δώσουν κανονικά την εκκίνηση, η οποία αναβλήθηκε και δόθηκε με 2ο λεπτά καθυστέρηση.

Yuki started his formation lap in a racing car, he finishes it in a recovery truck 😞#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/XRYcMY0Uyv — Formula 1 (@F1) September 3, 2023

Όταν τελικά έσβησαν τα κόκκινα φώτα, ο Κάρλος Σάινθ έκανε πολύ καλή εκκίνηση και κράτησε την πρώτη θέση από τον Φερστάπεν. Ο Λεκλέρ προσπάθησε να επιτεθεί στον Ολλανδό χωρίς αποτέλεσμα και αυτό έδωσε την ευκαιρία στον Ράσελ να «χωθεί» στην εσωτερική του Μονεγάσκου, αλλά ο Λεκλέρ με αποφασιστικότητα διατήρησε την 3η θέση.

Πιο πίσω ο Πέρεζ κράτησε την 5η θέση ενώ ο Άλμπον με εντυπωσιακές προσπεράσεις πέρασε στην 6η θέση, μπροστά από τις δύο McLaren των Πιάστρι και Νόρις, με τους Χάμιλτον και Χουλκενμπεργκ, ο οποίος επίσης ξεκίνησε εντυπωσιακά, να κλείνουν τη 10άδα.

Ένας κόκκινος matador

O Μαξ Φερστάπεν βρισκόταν διαρκώς κολλημένος στο διαχύτη του Κάρλος Σάινθ και αρκετές φορές έκανε την κίνηση για να προσπεράσει, αλλά ο αποφασισμένος Ισπανός δεν του επέτρεψε να το κάνει. Χρησιμωποιώντας πολύ καλές τοποθετήσεις στην πίστα και την ταχύτητα της Ferrari ο Σάινθ διατηρούσε την πρώτη θέση και ταυτόχρονα επέτρεπε στον Λεκλέρ να μη χάσει την επαφή του με τον Φερστάπεν.

LAP 6/51



Verstappen puts Sainz under immense pressure, but he closes the door at Turn 1



"That was naughty!" says Max 😅#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/K9Qffd3NWd September 3, 2023

Αντίστοιχα προβλήματα με τον Φερστάπεν αντιμετώπιζε ο Σέρχιο Πέρεζ, ο οποίος προσπαθούσε με νύχια και με δόντια να περάσει τον Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος με καλή άμυνα τον κρατούσε πίσω του. Πιο πίσω, η μοναδική αλλαγή στη 10άδα ήταν η άνοδος του Φερνάντο Αλόνσο στη 10η θέση.

Πίσω στη γνώριμη θέση του

Ο Φερστάπεν δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια να περάσει στην πρώτη θέση του αγώνα και τελικά τα κατάφερε στο 15ο γύρο, εκμεταλλευόμενος και ένα μπλοκάρισμα του Σάινθ στο σικέιν. Από τη στιγμή μάλιστα που μπήκε μπροστά άρχισε αμέσως να ανοίγει τη διαφορά από τον Ισπανό, ο οποίος αντιμετώπιζε προβλήματα με τα πίσω ελαστικά του και πλέον καθυστερούσε τον Λεκλέρ που ήταν πίσω του.

LAP 15/51



Sainz's defense finally cracks as he locks up a Turn 1 😱



Verstappen and Sainz run millimetres apart through Curva Grande, and Verstappen takes the lead!#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/X9YZAYoKHM — Formula 1 (@F1) September 3, 2023

Στον ίδιο γύρο με τον Φερστάπεν, ο Πέρεζ κατάφερε να περάσει τον Ράσελ και να πάρει την 4η θέση. Ακόμα σημαντικότερο για τον Μεξικανό ήταν το γεγονός ότι είχε πολύ καλύτερο ρυθμό από τον Λεκλέρ σε εκείνο το σημείο και τον πλησίαζε διαρκώς.

Pit stop

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Σαινθ ήταν ο πρώτος που μπήκε για αλλαγή ελαστικών, τη στιγμή που ο Πέρεζ είχε πια φτάσει πίσω από τον Λεκλέρ και τον απειλούσε ανοιχτά. Στον επόμενο γύρο μπήκαν ταυτόχρονα οι Φερστάπεν και Λεκλέρ και αμφότεροι επέστρεψαν στην πίστα στις θέσεις που είχαν και πριν: ο Φερστάπεν μπροστά από τον Σάινθ και ο Λεκλέρ πίσω του.

Ο Λεκλέρ όμως ήταν πολύ επιθετικός και αμέσως προσπάθησε να προσπεράσει τον Σάινθ. Ο Ισπανός αμύνθηκε με επιτυχία, σε μια καθαρή μάχη μεταξύ ομόσταβλων οδηγών. Το κέρδος για τη Ferrari πάντως ήταν ότι ο Πέρεζ, που μπήκε στα pit ένα γύρο αργότερα, επέστρεψε στην πίστα πίσω από τους οδηγούς της. Ενδιαφέρουσα ήταν η μάχη των οδηγών της McLaren, με τον Νόρις να περνάει μπροστά από τον Πιάστρι έπειτα από μια μικρή επαφή.

LAP 24/51



A little love-tap between the McLarens 😮



Their contact at Turn 1 is noted by the stewards#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/4XslNHtrTA — Formula 1 (@F1) September 3, 2023

Σε εκείνο το σημείο στην πρώτη θέση βρέθηκε ο Λούις Χάμιλτον, ο οποίος ακολουθούσε διαφορετική στρατηγική, έχοντας ξεκινήσει με τα σκληρά ελαστικά έναντι των μεσαίων που είχαν οι υπόλοιποι. Ο Φερστάπεν όμως τον έφτασε και τον πέρασε εύκολα, όπως έκανε λίγο αργότερα και το «τρενάκι» των Σάινθ-Λεκλέρ-Πέρεζ. Αμέσως μετά από αυτό Ο Χάμιλτον μπήκε για το δικό του pit stop και επέστρεψε στην πίστα στη 10η θέση με τα μεσαία ελαστικά, ενώ όλοι μπροστά του είχαν τα σκληρά.

Έρχεται ο Τσέκο

Ο Σέρχιο Πέρεζ ήταν εμφανώς ταχύτερος από τις Ferrari και όταν ο Λεκλέρ έμεινε λίγο πιο πίσω από τον Σάινθ και έχασε το DRS ήταν η ευκαιρία του. Ο Μονεγάσκος βέβαια δεν του έκανε τη ζωή καθόλου εύκολη, αλλά τελικά ο Μεξικανός κατάφερε να περάσει και να πάρει την 3η θέση. Ο Λεκλέρ ωστόσο δεν τον άφηνε να απομακρυνθεί και τον ακολουθούσε από κοντά.

Πιο πίσω, στην 6η θέση, ο Άλεξ Άλμπον με τη Williams έκανε πολύ καλό αγώνα και κατάφερνε να κρατήσει πίσω του τις δύο McLaren των Νόρις και Πιάστρι, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του Βρετανού να περάσει.

Όλα αυτά βέβαια ελάχιστα απασχολούσαν τον Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος ανενόχλητος έκανε έναν ήσυχο αγώνα στην πρώτη θέση και χωρίς να προβληματίζεται ιδιαίτερα αύξανε διαρκώς τη διαφορά του από τον Σάινθ.

LAP 32/51



Perez wrestles third from Leclerc, and sets off after Sainz #ItalianGP #F1 pic.twitter.com/1XsTqBnB9U — Formula 1 (@F1) September 3, 2023

Ο Σάινθ έτσι κι αλλιώς είχε μεγαλύτερα προβλήματα, καθώς ο Πέρεζ λίγους γύρους αργότερα έφτασε πίσω του και άρχισε να του επιτίθεται. Ο Ισπανός έπαιξε αποτελεσματική άμυνα στις πρώτες προσπάθειες του Μεξικανού, αλλά το προσπέρασμα έμοιαζε να είναι απλώς θέμα χρόνου. Το άλλο πρόβλημα του Σάινθ ήταν ότι ο Πέρεζ είχε φέρει μαζί του τον Λεκλέρ, ο οποίος καραδοκούσε για να εκμεταλλευτεί κάθε ευκαιρία που θα παρουσιαζόταν μπροστά του.

Κι ενώ αυτή η μάχη βρισκόταν σε εξέλιξη, ο Χάμιλτον έκανε άλλη μία προσπάθεια να περάσει τον Πιάστρι. Οι δύο τους είχαν επαφή, που ανάγκασε τον Αυστραλό της McLaren να μπει στα pit για να αλλάξει εμπρός πτέρυγα και επέφερε ποινή 5 δευτερολέπτων στον Βρετανό της Mercedes, που κρίθηκε υπαίτιος για τη σύγκρουση.

Έτσι γίνονται τα 1-2

Έπειτα από πολλές αποτυχημένες προσπάθειες, ο Πέρεζ κατάφερε τελικά να περάσει τον Σάινθ πέντε γύρους πριν από το τέλος του αγώνα και να ανέβει στη 2η θέση. Οι Σάινθ και Λεκλέρ πρόσφεραν μερικά από τα highlight του αγώνα, δίνοντας επική, όσο και καθαρή, μάχη μεταξύ τους με έπαθλο την 3η θέση. Υπήρξαν αρκετές αλληλοπροσπεράσεις, με τον Σάινθ να είναι πολύ αποφασιστικός και να διατηρεί τη θέση στο βάθρο.

Πιο πίσω, ο Χάμιλτον επίσης προσπερνούσε όποιον έβρισκε μπροστά του. Ο Βρετανός, αφού απαλλάχθηκε από τον Άλμπον, προσπάθησε να φτιάξει διαφορά άνω των 5 δευτερολέπτων για να διατηρήσει την 6η θέση αφού προστεθεί και η ποινή του.

LAP 49/51



Leclerc is champing at the bit to get past Sainz, but he just can't find a way!#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/ztftWYJP1H — Formula 1 (@F1) September 3, 2023

Ο Φερστάπεν τελικά πήρε εύκολα, όπως εξελίχθηκε τη νίκη, που ήταν η 12η φετινή και 10η σειρά, και φυσικά έσπασε το ρεκόρ του Φέτελ. Ο Πέρεζ τερμάτισε 2ος, ενώ η μάχη των Ferrari έληξε με εντολή της ομάδας στον τελευταίο γύρο -εντολή ωστόσο που παράκουσε ο Λεκλέρ- και ο Σάινθ πήρε την 3η θέση, με τον Λεκλέρ στην 4η. Ακολούθησαν οι Ράσελ, Χάμιλτον, Άλμπον, Νόρις, Αλόνσο και Μπότας.

» Οι βαθμολογίες της Formula 1 μετά το GP Ιταλίας

Επόμενος αγώνας σε δύο εβδομάδες, το 3ήμερο 15-17 Σεπτεμβρίου, είναι το GP Σιγκαπούρης.

Αποτελέσματα