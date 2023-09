Volkswagen ID. GTI Concept: Το πρώτο ηλεκτρικό GTI (vid)

Η Volkswagen αποκάλυψε στο Μόναχο το σπορ ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης που θα κυκλοφορήσει έως το 2027.

Το ακρωνύμιο GTI θα διατηρηθεί στη γκάμα της Volkswagen και στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Βέβαια το γράμμα «Ι» δεν θα παραπέμπει στη λέξη Injection (ψεκασμός) αλλά στην Intelligence, για να τονίσει τις έξυπνες λύσεις μετακίνησης.

Το ID. GTI Concept, που κάνει πρεμιέρα στην έκθεση ΙΑΑ του Μονάχου, βασίζεται στο ID. 2all, με το οποίο μοιράζεται την πλατφόρμα MEB entry. Θα αποτελέσει την δυναμική παραλλαγή του ηλεκτρικού μοντέλου πόλης της γερμανικής μάρκας, όταν θα κυκλοφορήσει στην Ευρώπη (αναμένεται το 2026 ή το 2027). Η κίνηση περνά στους εμπρός τροχούς μέσω ενός ισχυρού ηλεκτρικού μοτέρ (θα αποδίδει αρκετά πάνω από τους 226 ίππους του ID. 2all).

