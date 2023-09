Ανακουφισμένος με την επίτευξη του βάθρου ήταν ο Μεξικανός οδηγός της Red Bull Racing, σε μία ημέρα που έδωσε σκληρές μάχες.

Επιστροφή στα βάθρα για τον Σέρχιο Πέρεζ της Red Bull Racing. O Μεξικανός παρά το γεγονός πως ξεκίνησε από την τρίτη σειρά της εκκίνησης είχε το ρυθμό να παλέψει για τις πρώτες θέσεις στο Grand Prix Ιταλίας. Αν και δεν απείλησε τον νικητή, Μαξ Φερστάπεν που έγραψε ιστορία, πήρε μια πολύτιμη δεύτερη θέση και η ομάδα του πλησίασε ακόμα πιο κοντά στην κατάκτηση του τίτλου στους κατασκευαστές.

Ο Πέρεζ πάλεψε σκληρά με τους Τζορτζ Ράσελ, Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ και κατάφερε να τους προσπεράσει απαιτητικά. Μετά το πέρας του Grand Prix, μίλησε στον Νίκο Ρόσμπεργκ για το τι έζησε στους 51 γύρους της Μόντσα.

«Η δεύτερη θέση είναι το μέγιστο που μπορούσα σήμερα να πάρω. Το προσπέρασμα ήταν πολύ δύσκολο, πιο δύσκολο απ’ όσο περιμέναμε. Η Ferrari είχε υψηλή τελική ταχύτητα και καλή έξοδο από την τελευταία στροφή. Δεν ήταν αρκετή η τελική μας. Αν ήμουν τρία δέκατα μακριά στην ευθεία δεν είχα ελπίδα για προσπέρασμα. Πέρασα τελικά τον Σαρλ και τον Κάρλος, ήταν τρελές μάχες γιατί χρησιμοποίησα πολύ τα ελαστικά μου», είπε.

Ο Ρόσμπεργκ τον ρώτησε για τις διαφορετικές τακτικές που έπρεπε να ακολουθήσει ώστε να πραγματοποιήσει εν τέλει προσπέρασμα: «Από την αρχή το σκεφτόμουν. Δεν μπορούσα να πλησιάσω τον Σαρλ στη μάχη μου με τις Ferrari. Είχαμε κολλήσει στο DRS. Έπρεπε να τον πιέσω και όταν έχασε το DRS τον πέρασα. Τελικά κατάφερα να ξεμπερδέψω και από τους δύο».

Όσο για το τι περιμένει από τους επόμενους αγώνες, είπε: «Κάναμε μεγάλη πρόοδο στο στήσιμο του μονοθεσίου. Νιώθω μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Η φόρμα μου θα βελτιώνεται στους επόμενους αγώνες».

Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Πέρεζ αύξησε τη διαφορά στο πρωτάθλημα οδηγών έναντι του τρίτου Φερνάντο Αλόνσο στους 49 βαθμούς.

