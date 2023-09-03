F1: Οι βαθμολογίες μετά το GP Ιταλίας

Κώστας Παστρίμας
F1: Οι βαθμολογίες μετά το GP Ιταλίας
Ο καλπασμός του Μαξ Φερστάπεν και της Red Bull Racing προς τους τίτλους δεν διακόπηκε ούτε στη Μόντσα.

» Τι έγινε στο GP Ιταλίας

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

ΘΟΔΗΓΟΣΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1Max VerstappenRED BULL RACING HONDA RBPT364
2Sergio PerezRED BULL RACING HONDA RBPT219
3Fernando AlonsoASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES170
4Lewis HamiltonMERCEDES164
5Carlos SainzFERRARI117
6Charles LeclercFERRARI111
7George RussellMERCEDES109
8Lando NorrisMCLAREN MERCEDES79
9Lance StrollASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES47
10Pierre GaslyALPINE RENAULT37
11Oscar PiastriMCLAREN MERCEDES36
12Esteban OconALPINE RENAULT36
13Alexander AlbonWILLIAMS MERCEDES21
14Nico HulkenbergHAAS FERRARI9
15Valtteri BottasALFA ROMEO FERRARI6
16Zhou GuanyuALFA ROMEO FERRARI4
17Yuki TsunodaALPHATAURI HONDA RBPT3
18Kevin MagnussenHAAS FERRARI2
19Logan SargeantWILLIAMS MERCEDES0
20Nyck De VriesALPHATAURI HONDA RBPT0
21Liam LawsonALPHATAURI HONDA RBPT0
22Daniel RicciardoALPHATAURI HONDA RBPT0

Βαθμολογία Πρωτθλήματος Κατασκευαστών

ΘΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1RED BULL RACING HONDA RBPT583
2MERCEDES273
3FERRARI228
4ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES217
5MCLAREN MERCEDES115
6ALPINE RENAULT73
7WILLIAMS MERCEDES21
8HAAS FERRARI11
9ALFA ROMEO FERRARI10
10ALPHATAURI HONDA RBPT3

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