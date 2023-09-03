F1: Οι βαθμολογίες μετά το GP Ιταλίας
Ο καλπασμός του Μαξ Φερστάπεν και της Red Bull Racing προς τους τίτλους δεν διακόπηκε ούτε στη Μόντσα.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών
|Θ
|ΟΔΗΓΟΣ
|ΟΜΑΔΑ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1
|Max Verstappen
|RED BULL RACING HONDA RBPT
|364
|2
|Sergio Perez
|RED BULL RACING HONDA RBPT
|219
|3
|Fernando Alonso
|ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES
|170
|4
|Lewis Hamilton
|MERCEDES
|164
|5
|Carlos Sainz
|FERRARI
|117
|6
|Charles Leclerc
|FERRARI
|111
|7
|George Russell
|MERCEDES
|109
|8
|Lando Norris
|MCLAREN MERCEDES
|79
|9
|Lance Stroll
|ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES
|47
|10
|Pierre Gasly
|ALPINE RENAULT
|37
|11
|Oscar Piastri
|MCLAREN MERCEDES
|36
|12
|Esteban Ocon
|ALPINE RENAULT
|36
|13
|Alexander Albon
|WILLIAMS MERCEDES
|21
|14
|Nico Hulkenberg
|HAAS FERRARI
|9
|15
|Valtteri Bottas
|ALFA ROMEO FERRARI
|6
|16
|Zhou Guanyu
|ALFA ROMEO FERRARI
|4
|17
|Yuki Tsunoda
|ALPHATAURI HONDA RBPT
|3
|18
|Kevin Magnussen
|HAAS FERRARI
|2
|19
|Logan Sargeant
|WILLIAMS MERCEDES
|0
|20
|Nyck De Vries
|ALPHATAURI HONDA RBPT
|0
|21
|Liam Lawson
|ALPHATAURI HONDA RBPT
|0
|22
|Daniel Ricciardo
|ALPHATAURI HONDA RBPT
|0
Βαθμολογία Πρωτθλήματος Κατασκευαστών
|Θ
|ΟΜΑΔΑ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1
|RED BULL RACING HONDA RBPT
|583
|2
|MERCEDES
|273
|3
|FERRARI
|228
|4
|ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES
|217
|5
|MCLAREN MERCEDES
|115
|6
|ALPINE RENAULT
|73
|7
|WILLIAMS MERCEDES
|21
|8
|HAAS FERRARI
|11
|9
|ALFA ROMEO FERRARI
|10
|10
|ALPHATAURI HONDA RBPT
|3