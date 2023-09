Ο Ισπανός οδηγός της Scuderia Ferrari εμφανίστηκε ενθουσιασμένος από τις επευφημίες των τιφόζι, όμως αναγνωρίζει την ταχύτητα του Μαξ Φερστάπεν σε ρυθμό αγώνα.

Την πρώτη του φετινή και τέταρτη pole position στην καριέρα του στη Formula 1 πήρε στην Μόντσα ο Κάρλος Σάινθ. Ο 29χρονος οδηγός της Scuderia Ferrari έδωσε στους τιφόζι έναν λόγο να πανηγυρίσουν, σε μία δύσκολη χρονιά για την ιταλική ομάδα. «Οι κατατακτήριες δοκιμές ήταν γεμάτες ένταση, ειδικά η τρίτη περίοδος. Και οι τρεις μας (σ.σ. μαζί με Λεκλέρ, Φερστάπεν) διεκδικήσαμε την pole position, οδηγούσαμε στο όριο. Στον τελευταίο γύρο ήξερα ότι μπορούσα να βελτιώσω το χρόνο μου στην Ασκάρι και την Παραμπόλικα. Και η προσπάθειά μου απέδωσε. Πραγματικά πίεσα πολύ στον τελευταίο μου γύρο», δήλωσε μετά την ολοκλήρωση των κατατακτήριων δοκιμών.

Ο Σάινθ αναφέρθηκε στον αγώνα και τις δυσκολίες που κρύβει. «Ο πρώτος μου στόχος είναι να βρεθώ την Κυριακή στο βάθρο. Αύριο θα δώσω ό,τι έχω για να κρατηθώ στην πρώτη θέση. Να κάνουμε μία καλή εκκίνηση και ένα καλό πρώτο στιντ, ώστε να δούμε αν μπορούμε να μονομαχήσουμε με τον Μαξ. Συνήθως στα μεγάλα στιντ είναι ταχύτερος, όμως θα δώσω τα πάντα».

