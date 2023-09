Ο Κάρλος Σάινθ νίκησε ο οριακά τον Μαξ Φερστάπεν στις κατατακτήριες του GP Ιταλίας για να κάνει τους οπαδούς της Ferrari να πανηγυρίσουν.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του GP Ιταλίας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 μετατράπηκαν σε μια μεγάλη γιορτή για τους τιφόζι, που είδαν τον Κάρλος Σάινθ με τη Ferrari να κατακτά την pole position. Ο Ισπανός ήταν για λίγα χιλιοστά του δευτερολέπτου ταχύτερος από τον Μαξ Φερσρτάπεν της Red Bull Racing, ο οποίος θα εκκινήσει από τη 2η θέση. Ο Σαρλ Λεκλέρ με την άλλη Ferrari πήρε την 3η θέση.

CARLOS SAINZ IS ON POLE IN MONZA!!!! 🙌🇮🇹



The Tifosi go wild as @CarlosSainz55 puts it on pole on home soil for @ScuderiaFerrari!! 💚🤍❤️#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/tsLBq1JYJi — Formula 1 (@F1) September 2, 2023

Για δεύτερη φορά φέτος η Formula 1 εφάρμοσε πειραματικά το νέο τρόπο διεξαγωγής των κατατακτήριων όσον αφορά τα ελαστικά. Συγκεκριμένα, όλοι οι οδηγοί υποχρεωτικά στο Q1 χρησιμοποίησαν τη σκληρή (λευκή) γόμα των ελαστικών της Pirelli, στο Q2 υποχρεωτικά τη μεσαία (κίτρινη) και στο Q3 τη μαλακή (κόκκινη) γόμα.

Q1

Οι κατατακτήριες ξεκίνησαν με πολύ καλές συνθήκες και με τον ήλιο να λάμπει πάνω από την πίστα της Μόντσα. Οι οδηγοί άρχισαν να βγαίνουν σταδιακά στην πίστα για τις πρώτες τους προσπάθειες, με τις ομάδες να προσαρμόζουν τη στρατηγική τους στα σκληρά ελαστικά που υποχρεωτικά φορούσαν τα μονοθέσιά τους.

Αρκετοί οδηγοί αντιμετώπισαν προβλήματα με τα όρια της πίστας και είδαν τους χρόνους τους να διαγράφονται, με χαρακτηριστικότερα παραδείγματα τους Φερστάπεν και Αλόνσο. Αμφότεροι όμως κατάφεραν να κάνουν γρήγορους γύρους, που τους έφεραν ψηλά στον πίνακα των χρόνων και στην ασφάλεια. Ιδιαίτερα για τον Φερστάπεν δεν γινόταν να πάει ψηλότερα, αφού ανέβηκε στην πρώτη θέση, μπροστά από τον Πέρεζ.

Alex Albon sits in P4 as things stand! 🙌



The @williamsracing driver is looking mighty out there!#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/q8GHyBb6m1 — Formula 1 (@F1) September 2, 2023

Οι Ferrari ήταν επίσης πολύ γρήγορες, με τον Σάινθ στην 3η θέση και τον Λεκλέρ στην 5η, ενώ ο Νόρις μπήκε σφήνα ανάμεσά τους στην 4η θέση. Μέχρι το τέλος κι άλλοι έριξαν τους χρόνους τους, όπως ο Άλμπον που ανέβηκε 2ος και ο Τσουνόντα στην 4η θέση.

Το ενδιαφέρον όμως επικεντρώθηκε στις πέντε τελευταίες θέσεις και στον αποκλεισμό. Εκεί είχαμε μερικές εκπλήξεις, καθώς εκτός συνέχειας βρέθηκαν και οι δύο Alpine. Από το Q1 αποκλείστηκαν οι Ζου, Γκασλί, Οκόν, Μάγκνουσεν και Στρολ.

Q2

Στο δεύτερο σκέλος των κατατακτήριων οι οδηγοί βγήκαν στην πίστα με τα μεσαία ελαστικά και με βασικό στόχο μία θέση στην πρώτη 10άδα που θα εξασφάλιζε τη συνέχεια στο Q3 και μια ευκαιρία για διεκδίκηση της pole position.

Αυτήν τη φορά ήταν η Ferrari που αρχικά πήρε το πάνω χέρι, με τον Κάρλος Σάινθ να σημειώνει τον καλύτερο χρόνο, μπροστά από Φερστάπεν και Λεκλέρ. Ο Άλμπον συνέχισε να εντυπωσιάζει με την πολύ γρήγορη στη Μόντσα Williams και βρέθηκε στην 4η θέση, αφήνοντας πίσω του τον Πέρεζ.

Στο τέλος το Q2 θύμιζε λίγο… Q3, με όλα τα μονοθέσια στην πίστα για μια τελευταία γρήγορη προσπάθεια και με τους οδηγούς να προσπαθούν να εκμεταλλευτούν το slipstream από όποιον βρισκόταν μπροστά τους. Ο Φερστάπεν κατάφερε να πάρει την πρώτη θέση, ακολουθούμενος από τις δύο Ferrari και τον Πέρεζ στην 4η θέση.

Οι πέντε οδηγοί που δεν κατάφεραν να συνεχίσουν στο Q3 ήταν οι Τσουνόντα, Λόσον, Χούλκενμπεργκ, Μπότας και Σάρτζεντ. Οριακά πέρασε στη 10άδα ο Λάντο Νόρις της McLaren, που ήταν μόλις 13 χιλιοστά του δευτερολέπτου ταχύτερος από τον Τσουνόντα.

Q3

Στο ξεκίνημα του τρίτου σκέλους οι ομάδες εκτός από ταχύτητα έπρεπε να εφαρμόσουν και τη στρατηγική τους, σχετικά με τη σειρά που θα έβγαζαν τους οδηγούς τους στην πίστα και ποιος θα έδινε το slipstream σε ποιον. Ως συνήθως, οι Red Bull βγήκαν πρώτες στην πίστα και οι υπόλοιποι ακολούθησαν.

Στην πρώτη γρήγορη προσπάθεια, τον καλύτερο χρόνο σημείωσε ο Κάρλος Σάινθ με τη Ferrari, μπροστά από τον Σαρλ Λεκλέρ, με τους τιφόζι όπως είναι φυσικό να τους επευφημούν. Λίγα χιλιοστά πιο πίσω σταμάτησε ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος στο γρήγορο γύρο του πάτησε λίγο στο χαλίκι εκτός πίστας και σίγουρα έχασε χρόνο.

Replays show Max Verstappen dips it into the gravel on his flying lap, leaving the Dutchman sitting in P3 #ItalianGP #F1 pic.twitter.com/2CjD3Wqb1O — Formula 1 (@F1) September 2, 2023

Έτσι, όλα θα κρίνονταν στη δεύτερη γρήγορη προσπάθεια. Τα μονοθέσια επέστρεψαν στα γκαράζ τους, μπήκαν φρέσκα μαλακά ελαστικά στους τροχούς και οι οδηγοί ξαναβγήκαν στην πίστα για να κάνουν τον καλύτερο δυνατό χρόνο.

Σε μια δραματική τροπή των γεγονότων, όπου τρεις οδηγοί βρέθηκαν στην pole για λίγα δευτερόλεπτα, ήταν ο Κάρλος Σάινθ εκείνος που ξεκίνησε το πανηγύρι στη Μόντσα, σημειώνοντας τον καλύτερο χρόνο και παίρνοντας την pole position για τη Ferrari, για μόλις 13 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Ο Μαξ Φερστάπεν εξασφάλισε εκκίνηση από την πρώτη σειρά με τη 2η θέση και ο Σαρλ Λεκλέρ θα αρκεστεί στην 3η θέση. Ακολούθησαν οι Ράσελ, Πέρεζ, Άλμπον, Πιάστρι, Χάμιλτον, Νόρις και Αλόνσο.

Ο αγώνας της Κυριακής θα ξεκινήσει στις 16:00 ώρα Ελλάδας.

Αποτελέσματα