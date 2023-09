Ο Κάρλος Σάινθ ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στην πίστα της Μόντσα.

Η δράση συνεχίστηκε στο Grand Prix Ιταλίας της Formula 1 με το FP3 να ολοκληρώνει τις περιόδους ελεύθερων δοκιμών για το τριήμερο. Σε μία διαδικασία γεμάτη δράση, είδαμε οδηγούς να κάνουν προσομοιώσεις αγώνα, όμως έκαναν και τις τελευταίες τους προετοιμασίες για τις κατατακτήριες δοκιμές που ακολουθούν.

Ο Κάρλος Σάινθ της Scuderia Ferrari είναι σε τρομερή φόρμα στον εντός έδρας αγώνα της ομάδας του και ήταν και πάλι ταχύτερος όλων. Ο Ισπανός σημείωσε χρόνο 1:20,912 με τη μαλακή γόμα ελαστικών, σημειώνοντας τον ταχύτερο γύρο του τριημέρου έως τώρα. Ο χρόνος του ήταν κατά 0,086 δευτερόλεπτα ταχύτερος του Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, o οποίος ήταν πιο χαρούμενος σε σχέση με τις δοκιμές της Παρασκευής. Στην 3η θέση της κατάταξης ήταν ο Λιούις Χάμιλτον με τη βελτιωμένη Mercedes W14. Όμως το γερμανικό μονοθέσιο είναι ακόμη μισό δευτερόλεπτο μακριά από τον ανταγωνισμό.

Ο Σαρλ Λεκλέρ δυσκολεύτηκε και στο FP3 να βρει τη χρυσή τομή στον έναν γύρο και ήταν μόλις 4ος μπροστά από τον Φερνάντο Αλόνσο της Aston Martin. O Τζορτζ Ράσελ ήταν στην 6η θέση μπροστά από τους δύο οδηγούς της Haas οι οποίοι εντυπωσίασαν. Στην 9η θέση ήταν ο Άλεξ Άλμπον της Williams, ενώ ο Σέρχιο Πέρεζ είχε μηχανικά προβλήματα και δεν έκανε χρόνο στο τέλος της διαδικασίας και έμεινε 10ος.

A tricky start to the session for Hamilton, who runs wide at Turn 1



But he gathers it up for the next lap and goes P3