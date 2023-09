Η Pirelli αναλύει τις απαιτήσεις αλλά και τις ιδιαιτερότητες της δοκιμασίας στην ιστορική πίστα της Βόρειας Ιταλίας.

Αυτό το Σαββατοκύριακο, στη Μόντσα και τον δέκατο-τέταρτο γύρο του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1, εντός έδρας δεν «τρέχουν» μόνο η Scuderia Ferrari και η Scuderia AlphaTauri. Εντός έδρας είναι και η Pirelli που αποτελεί αποκλειστικό προμηθευτή ελαστικών στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Για το ιταλικό Grand Prix, η γόμα C3 θα χρησιμοποιηθεί ως P Zero λευκή/σκληρή, η γόμα C4 ως P Zero κίτρινη/μέση και η γόμα C5 ως P Zero κόκκινη/μαλακή. Αυτές είναι οι πιο μαλακές γόμες στη γκάμα της Pirelli και έχουν επιλεγεί σε άλλους πέντε αγώνες ως τώρα.

Η εναλλακτική κατανομή ελαστικών θα δοκιμαστεί ξανά, μετά την πρώτη δοκιμή στην Ουγγαρία. Κάθε οδηγός έχει στη διάθεσή του μόνο 11 σετ σλικ ελαστικών (τρία σκληρά, τέσσερα μεσαία και τέσσερα μαλακά) για όλο το Σαββατοκύριακο.







Στις κατατακτήριες δοκιμές, οι οδηγοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν μόνο μια γόμα σε κάθε περίοδο (εκτός αν βρέχει, πράγμα σχεδόν απίθανο): στο Q1 τη σκληρή γόμα, στο Q2 τη μέση γόμα και στο Q3 τη μαλακή γόμα.

Πέρυσι, είδαμε οκτώ διαφορετικές στρατηγικές από τους 10 πρώτους οδηγούς. Ο Μαξ Φερστάπεν και ο Τζορτζ Ράσελ (πρώτος και τρίτος αντίστοιχα) επέλεξαν μια μόνο αλλαγή.





Αντίθετα, ο Σαρλ Λεκλέρ – που τερμάτισε δεύτερος – είχε ήδη κάνει δύο αλλαγές πριν το αυτοκίνητο ασφαλείας προς το τέλος του αγώνα επέτρεψε και στους τρεις οδηγούς να σταματήσουν ξανά.

Το ιταλικό Grand Prix είναι ένας από τους αγώνες που βρίσκονται στο πρωτάθλημα από την θέσπισή του, το 1950. Πάντα διεξαγόταν στη Μόντσα με μία μόνο εξαίρεση: το 1980 που διεξήχθη στην Ίμολα.

Η Mόντσα που φέρει τον τίτλο «Ναός της Ταχύτητας», εγκαινιάστηκε το 1922 και είναι μια από τις παλαιότερες πίστες στον κόσμο που χρησιμοποιούνται ακόμα. Συγκεκριμένα, είναι δεύτερη στη σχετική λίστα, μετά την Ινδιανάπολη.





Η ομάδα με τις περισσότερες νίκες στη Mόντσα είναι η Ferrari (19 από 72 συνολικά GP) ενώ οι οδηγοί με τις περισσότερες νίκες είναι οι Μίκαελ Σουμάχερ και Λιούις Χάμιλτον, με πέντε ο καθένας. Πέντε είναι και οι διαφορετικοί νικητές στα ισάριθμα τελευταία χρόνια. Το 2018 κέρδισε ο Χάμιλτον, το 2019 ο Λεκλέρ, το 2020 έσπασε το ρόδι ο Πιερ Γκασλί, το 2021 κατέκτησε τη νίκη ο Ντάνιελ Ρικιάρντο ενώ πέρυσι, ο Μαξ Φερστάπεν πανηγύρισε για πρώτη φορά σε αυτό το πεδίο μάχης.

Για τη δοκιμασία σε αυτή την απαιτητική αγωνιστική διαδρομή, στο πλαίσιο τους εντός έδρας αγώνα για την Pirelli, μίλησε ο διευθυντής μηχανοκίνητου αθλητισμού, Μάριο Ίζολα.





Ο Ιταλός είπε: «Ως συνήθως, το Ευρωπαϊκό σκέλος της σεζόν της Formula 1 ολοκληρώνεται στη Μόντσα. Είναι ο εντός έδρας αγώνας για την Pirelli, καθώς τα κεντρικά της βρίσκονται μόλις λίγα χιλιόμετρα από αυτήν την εμβληματική πίστα. Η Mόντσα είναι συνώνυμη με την ταχύτητα, όπως αποδεικνύει περίτρανα το παρατσούκλι της. Μέχρι σήμερα, εκεί διεξήχθη ο ταχύτερος αγώνας στην ιστορία της Formula 1, με τον Μίκαελ Σουμάχερ να σημειώνει μέση ωριαία ταχύτητα αγώνα 247.585 km/h το 2003. Οι ομάδες χρησιμοποιούν ελάχιστες κλίσεις στις αεροτομές και αντίστοιχα χαμηλή κάθετη δύναμη για να ευνοήσουν την τελική ταχύτητα, μειώνοντας την αντίσταση του αέρα. Η σταθερότητα στο φρενάρισμα και η ελκτική πρόσφυση στην έξοδο των δυο σικέιν είναι οι δύο κρίσιμοι παράγοντες για τα ελαστικά σε αυτή την πίστα. Τα πλευρικά φορτία που ασκούνται στις γρήγορες στροφές, όπως η Παραμπόλικα (που πρόσφατα μετονομάστηκε και πήρε το όνομά της από τον Μικέλε Αλμπορέτο) και η Κούρβα Γκράντε παίζουν επίσης ρόλο. Μετά την Ουγγαρία, η Mόντσα θα είναι η δεύτερη φορά που θα δοκιμαστεί η εναλλακτική κατανομή ελαστικών (ATA), η οποία χρησιμοποιεί δύο λιγότερα σετ ελαστικών από το σύνηθες. Αυτό προσφέρει πλεονέκτημα όσον αφορά τους ρύπους CO2 που εκπέμπονται τόσο στην παραγωγή όσο και στη μεταφορά. Επιπλέον παρέχει σε ομάδες και οδηγούς ένα ευρύτερο φάσμα στρατηγικών επιλογών. Αυτός ήταν ένας από τους λόγους που επελέγησαν οι τρεις πιο μαλακές γόμες της γκάμας - C3, C4 και C5 – για αυτόν τον αγώνα, συνδυασμός που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί άλλες πέντε φορές φέτος».

Η Pirelli θα παραμείνει στη Μόντσα μετά το Ιταλικό Grand Prix, για μερικές μέρες δοκιμών με την Alpine F1 και τη Red Bull Racing. Οι ομάδες θα βρίσκονται στην πίστα του ιταλικού Βορρά την Τρίτη και την Τετάρτη μετά τον αγώνα (5-6 Σεπτεμβρίου) για να δοκιμάσουν πρωτότυπα σλικ ελαστικά.

