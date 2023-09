Ο Πέκο Μπανάια με την Ducati του άφησε πίσω του μια αρμάδα από μοτοσικλέτες της Aprilia για να πάρει την pole position.

Στις κατατακτήριες δοκιμές του GP Καταλονίας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP τα φαβορί ήταν οι Aprilia αλλά αυτός που επικράτησε τελικά ήταν ο πρωταθλητής Πέκο Μπανάια. Ο Ιταλός αναβάτης της Ducati Lenovo χρειάστηκε να σπάσει το ρεκόρ πίστας για να πάρει αυτήν την pole position και στην εκκίνηση των αγώνων το Σάββατο και την Κυριακή θα έχει πίσω του τρεις μοτοσικλέτες της Aprilia να τον κυνηγούν. Δίπλα του στην πρώτη σειρά της εκκίνησης θα έχει τον Αλέιξ Εσπαργκαρό της εργοστασιακής ομάδας και τον Μιγκέλ Ολιβέιρα της RNF ενώ από την 4η θέση θα εκκινήσει ο Μάβερικ Βινιάλες.

Q1

Με τα γκρίζα σύννεφα να μαζεύονται πάνω από το Circuit de Catalunya και τις πρώτες σταγόνες της βροχής να κάνουν δειλά-δειλά την εμφάνισή τους, οι κατατακτήριες άρχισαν με όλους τους αναβάτες που έπαιρναν μέρος στο πρώτο σκέλος να βγαίνουν αμέσως στην πίστα, που ήταν ακόμα στεγνή.

Οι δύο πρώτες θέσεις, που οδηγούν στο Q2, άλλαξαν χέρια πολλές φορές κατά τη διάρκεια των 15 λεπτών και αρκετοί αναβάτες πέρασαν από αυτές. Ο Φάμπιο Κουαρταραρό ήταν ένας από αυτούς, ωστόσο ο Γάλλος αμέσως μετά είχε μια ανώδυνη πτώση στην πρώτη στροφή της πίστας.

Τελικά, οι δύο αναβάτες που πήραν αυτές τις θέσεις χρειάστηκε να κάνουν δύο σχεδόν εξωπραγματικούς χρόνους για να τα καταφέρουν. Ταχύτερος όλων ήταν ο Μιγκέλ Ολιβέιρα της RNF Aprilia, ο οποίος έκανε χρόνο που απείχε μόνο ένα δέκα του δευτερολέπτου από το ρεκόρ πίστας που σημείωσε χθες ο Αλέιξ Εσπαργκαρό. Δεύτερος ήταν ο Μαρκ Μαρκέθ με τη Repsol Honda, ο οποίος χρησιμοποίησε τον Τζακ Μίλερ ως σημείο αναφοράς για να βελτιώσει το χθεσινό χρόνο του κατά 1,2 δευτερόλεπτα. Ο Κουαρταραρό πήρε την 7η θέση και αυτό σημαίνει ότι θα εκκινήσει το Σπριντ και τον αγώνα της Κυριακής από τη 17η θέση.

Q2

Η βροχή κρατήθηκε μακριά για αρκετή ώρα ώστε οι κατατακτήριες να ολοκληρωθούν σε στεγνή πίστα. Οι αναβάτες που έπαιρναν μέρος σε αυτό το δεύτερο και πιο κρίσιμο σκέλος βγήκαν στην πίστα με μαλακά ελαστικά και αποφασισμένοι να σημειώσουν τον καλύτερο δυνατό χρόνο, με τις Aprilia φυσικά να είναι τα φαβορί.

Οι αναβάτες της Aprilia έκαναν πολύ φανερές τις προθέσεις τους από την πρώτη γρήγορη προσπάθειά τους, με τον Μάβερικ Βινιάλες να σημειώνει τον καλύτερο χρόνο, μπροστά από τον ιδιαίτερα εντυπωσιακό Μπραντ Μπίντερ της ΚΤΜ, ενώ ο Αλέιξ Εσπαργκαρό βρέθηκε στην 3η θέση.

Οι μοτοσικλέτες επέστρεψαν στα γκαράζ τους, «φόρεσαν» τα φρέσκα μαλακά πίσω ελαστικά και οι αναβάτες ξαναβγήκαν στην πίστα για τους τελευταίους γύρους που θα τα έκριναν όλα. Το ρεκόρ πίστας έσπασε ξανά, καθώς οι αναβάτες έριχναν τους χρόνους σε κάθε πέρασμα.

Ο Πέκο Μπανάια, με μερικούς πραγματικά εντυπωσιακούς γύρους ανέβηκε στην πρώτη θέση λίγο πριν από το τέλος αλλά ο τοπικός ήρωας Αλέιξ Εσπαργκαρό δεν είχε πει ακόμα την τελευταία του λέξη. Ο αναβάτης της Aprilia προσπάθησε αλλά τελικά δεν τα κατάφερε και έμεινε 2ος, με τον Μπανάια τελικά και την Ducati να πανηγυρίζουν άλλη μία pole position. Την πρώτη σειρά της εκκίνησης συμπλήρωσε άλλη μία Aprilia, αυτή του Μιγκέλ Ολιβέιρα της RNF. Ακολούθησαν οι Βινιάλες, Μαρτίν, Ζαρκό, Αλεξ Μάρκεθ, Ντι Τζιαναντόνιο, Μπίντερ, Μπετζέκι, Μπαστιανίνι και Μαρκ Μάρκεθ.

Ο αγώνας Σπριντ των 12 γύρων θα ξεκινήσει στις 16:00 ώρα Ελλάδας.

Αποτελέσματα Q1

Αποτελέσματα Q2