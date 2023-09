Ο Αλέιξ Εσπαργκαρό ήταν εντυπωσιακός στην πιο κρίσιμη περίοδο δοκιμών του MotoGP στη Βαρκελώνη, όπου ορίστηκαν οι θέσεις για τα γκρουπ των κατατακτήριων.

Η πρώτη μέρα δράσης στο Grand Prix Καταλονίας του MotoGP ολοκληρώθηκε με τη δεύτερη κατά σειρά περίοδο δοκιμών στην πίστα του Μοντμελό. Ομάδες και αναβάτες αξιοποίησαν όσο καλύτερα μπορούσαν τις μοτοσικλέτες τους, βελτίωσαν το στήσιμό τους και πίεσαν για ένα καλό χρόνο που θα τους έδινε τη θέση στο Q2 των κατατακτήριων δοκιμών.

Ταχύτερος μετά από τα 60 λεπτά ήταν ο Αλέιξ Εσπαργκαρό της Aprilia, ο οποίος διέλυσε το -δικό του- ρεκόρ πίστας με χρόνο 1:38,686. O Ισπανός αναβάτης σημείωσε την προσπάθεια στο τέλος της διαδικασίας και ήταν 0,362 δευτερόλεπτα ταχύτερος του Μάβερικ Βινιάλες. Έτσι, η ιταλική ομάδα έκανε το 1-2 και σε αυτή την περίοδο δοκιμών. Τρίτος ήταν ο παγκόσμιος πρωταθλητής, Πέκο Μπανάια, ο οποίος ήταν ταχύτατος και δείχνει ως ο μοναδικός που μπορεί να απειλήσει τις δύο RS GP23.

Στην 4η θέση της κατάταξης ήταν ο Ζοάν Ζαρκό, ο οποίος βρέθηκε μπροστά από τον Μπραντ Μπίντερ της KTM, ο οποίος έκανε έναν καλό χρόνο στην τελευταία του προσπάθεια. Ο Άλεξ Μάρκεθ ήταν στην 6η θέση μπροστά από τον Μάρκο Μπετζέκι και τον teammate του, Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο. Ο Ενέα Μπαστιανίνι ήταν 9ος, ενώ την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσε ο Χόρχε Μαρτίν.

Οι παραπάνω 10 αναβάτες πήραν το εισιτήριο της απευθείας πρόκρισης στο Q2 των κατατακτήριων δοκιμών του Σαββάτου.

Η μεγάλη απογοήτευση της ημέρας ήταν η απόδοση των Yamaha και Honda. Ο Φάμπιο Κουαρταραρό ήταν μόλις 17ος και 1,4 δευτερόλεπτα μακριά από την κορυφή, ενώ ο Μαρκ Μάρκεθ βρέθηκε στη 19η θέση, 1,5 δευτερόλεπτα πίσω από τον Εσπαργκαρό.

At a total loss for an explanation 😮



A frustrated @FabioQ20 will have to head through Q1 tomorrow 🛑#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/gQeLfVFVgZ September 1, 2023

Η δράση συνεχίζεται το Σάββατο στις 11:50 ώρα Ελλάδος με τις κατατακτήριες δοκιμές που ορίζουν το grid για τους αγώνες που ακολουθούν το Σάββατο (Σπριντ) και την Κυριακή.

Αποτελέσματα GP Καταλονίας, ελεύθερες δοκιμές

Φωτογραφίες: michelin