EKO Ράλλυ Ακρόπολις: Η αγαπημένη δοκιμασία στην «Ελάτεια»

Ενόψει της φετινής εκδοχής του εθνικού μας αγώνα σας παρουσιάζουμε μία προς μία τις διαδρομές του.

Η ώρα να πάρουμε τα βουνά πλησιάζει και όπως κάθε μέρα, συνεχίζουμε να σας παρουσιάζουμε μία προς μία τις ειδικές διαδρομές του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2023. Το μήκος τους, τα ωράριά τους, τα χαρακτηριστικά τους για τα πληρώματα αλλά και τις προσβάσεις για να δείτε το θέαμα από κοντά!

Συνέχεια με την έκτη ειδική διαδρομή, αυτή της αγαπημένης ακροπολικής διαδρομής «Ελάτεια», που διεξάγεται μία φορά κι αυτή το απόγευμα της Παρασκευής 8 Σεπτεμβρίου. Ακολουθούν όλα όσα πρέπει να ξέρεις για αυτή.

Μήκος: 28.32 km

Κλείσιμο διαδρομής: 13.42

Πρώτο αυτοκίνητο: 16.45





Ξεκινά με το γνώριμο φαρδύ ανηφορικό κομμάτι της Ελάτειας για τα πρώτα 10,52 km, ενώ στρίβει αριστερά πριν το χωριό Ζέλι. Ακολουθεί ένα σχετικά στενό και μέτριας σκληρότητας κομμάτι, μέχρι τη διασταύρωση στο 21,96 χιλιόμετρο, όπου συνεχίζει αριστερά. Μετά από 1 χιλιόμετρο συνδέεται με την Ελάτεια όπως χρησιμοποιήθηκε το 2022 και μετά από 730 μέτρα, αφού περάσει από τα γνωστά «νερά», συνεχίζει με ένα κατηφορικό κομμάτι με αρκετές φουρκέτες μέχρι τον τερματισμό.

Η οργάνωση του αγώνα προτείνει αρκετές επιλογές για πρόσβαση στην Ελάτεια. Συγκεκριμένα, μπορείτε να φτάσετε σε σημείο κοντά σε αυτό που θέλετε να παρακολουθήσετε τα περάσματα, αξιοποιώντας πέντε εναλλακτικές διαδρομές.

Μπορείτε να τις δείτε πατώντας εδώ και πρέπει να σημειωθεί πως αφορούν και προσβάσεις που μπορείτε να μπείτε άνετα με Ι.Χ. αλλά και πιο… απαιτητικούς δρόμους.

