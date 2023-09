O Αλέιξ Εσπαργκαρό ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών του MotoGP, στην πίστα της Βαρκελώνης.

Η μάχη της Καταλονίας ξεκίνησε για το παγκόσμιο πρωτάθλημα του MotoGP, με το FP1 να είναι επίσημα παρελθόν έπειτα από τα πρώτα 45 λεπτά δράσης. Οι αναβάτες πήραν μία πρώτη γεύση από το σιρκουί του Μοντμελό, με ιταλικές μοτοσικλέτες να κυριαρχούν στην κατάταξη.

Ταχύτερος μετά το FP1 του GP Καταλονίας ήταν ο Αλέιξ Εσπαργκαρό της Aprilia Racing με χρόνο στο 1:39,809. Ο Ισπανός κατάφερε να βρεθεί στην κορυφή της κατάταξης και άφησε για 0,264 δευτερόλεπτα πίσω του τον Μάβερικ Βινιάλες, ο οποίος έκανε το 1-2 για την ιταλική ομάδα. Ο Χόρχε Μαρτίν βρέθηκε στην 3η θέση, με τον Ισπανό να υπολείπεται σχεδόν μισό δευτερόλεπτο του Εσπαργκαρό.

Παραδόξως, οι τρεις αναβάτες ήταν οι μοναδικοί που είχαν διαφορά μεταξύ τους μικρότερη του ενός δευτερολέπτου. Ο Μπραντ Μπίντερ της KTM ήταν στην 4η θέση, ενώ 5ος ήταν ο παγκόσμιος πρωταθλητής, Πέκο Μπανάια. Θετική ήταν η 6η θέση του Πολ Εσπαργκαρό, ο οποίος ξεπέρασε τον Μιγκέλ Ολιβέιρα.

Οι Φράνκο Μορμπιντέλι και Φάμπιο Κουαρταραρό της Yamaha κατέλαβαν τις θέσεις 8 και 9, ενώ την πρώτη 10άδα έκλεισε ο Ζοάν Ζαρκό.

Στη διαδικασία είδαμε μόλις μία πτώση και αυτή ήταν από τον Μαρκ Μάρκεθ. Ο Ισπανός έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του στη στροφή 5 και κατέληξε στην αμμοπαγίδα, με την RC213V του να έχει υποστεί σημαντικές ζημιές.

Η δράση συνεχίζεται αργότερα μέσα στη μέρα με τη διαδικασία ελεύθερων δοκιμών που θα κρίνει τη συμμετοχή στο Q1 και στο Q2 των κατατακτήριων δοκιμών του Σαββάτου.

Αποτελέσματα FP1 GP Καταλονίας

Φωτογραφίες: michelin_motorsport