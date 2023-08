Η δράση στο φετινό ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις θα αρχίσει το απόγευμα της Πέμπτης 7 Σεπτεμβρίου, με μία σύντομη διαδρομή δίπλα στη θάλασσα.

Αμέσως μετά την τελετή εκκίνησης κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, τα 72 πληρώματα που συμμετέχουν στο φετινό ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις θα κατευθυνθούν στην Πλατεία Νερού. Εκεί θα τους περιμένει η υπερειδική διαδρομή μήκους 1,48 χλμ.

Τα έργα στο σημείο έχουν αρχίσει και οι διοργανωτές του αγώνα δημοσίευσαν ένα βίντεο με πλάνα από drone. Απασχολούνται 170 άτομα για να δημιουργηθεί η διαδρομή και να στηθούν οι κερκίδες, διαδικασία που απαιτεί 5 ημέρες σκληρής δουλειάς.

🚧 Water Square is taking shape to welcome the EKO Super Special Stage of the EKO @AcropolisRally, on Thursday 7 September!



🛣️ 1,48 km

🦺 170 employees

🔌 5.580 metres power cables

🪧 6.100 m² of branding

💡 470 floodlights

🚨450 tons of jerseys

⏳ 5 days of construction



👉… pic.twitter.com/fsqxCzmA3E