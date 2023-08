Ο Βρετανός οδηγός νικητής Grand Prix της Formula 1 θα παραμείνει στη γερμανική ομάδα για τα επόμενα χρόνια δίπλα στον Λιούις Χάμιλτον.

Ημέρα ανακοινώσεων από τη Mercedes-AMG Petronas F1 Team, η οποία θέλησε να στρέψει όλη την προσοχή πάνω της πριν από το Grand Prix Ιταλίας. Η γερμανική ομάδα ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Λιούις Χάμιλτον για τα επόμενα δύο χρόνια, όμως δεν ήταν η μοναδική έκπληξη που ετοίμαζε.

Εκτός από τον Χάμιλτον, η Mercedes ανακοινώσε πως και ο Τζορτζ Ράσελ υπέγραψε νέο συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα. Το νέο συμβόλαιο με τον νεαρό Βρετανό θα έχει ισχύ μέχρι το 2025 όπως και του 7 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ομάδας του Μπράκλεϊ.

Ο Ράσελ ανέφερε για την επέκταση της συνεργασίας του με τη Mercedes: «Έχω μεγαλώσει με αυτή την ομάδα από τότε που έγινα μέλος της ακαδημίας της πίσω στο 2017. Είναι το σπίτι μου και νιώθω φανταστικά που θα επεκτείνουμε την ιδιαίτερη σχέση μας μέχρι το 2025. Από τη στιγμή που βρέθηκα στο μονοθέσιο της Mercedes πέρυσι ήθελα επιβραβεύσω την πίστη που είχε σε εμένα ο Τότο Βολφ και η υπόλοιπη ομάδα. Η πρώτη μου pole position και η πρώτη μου νίκη πέρυσι μου δημιούργησαν ένα αξέχαστο συναίσθημα. Είναι φοβερό το να δουλεύω με όλη την ομάδα στο Μπράκλεϊ και στο Μπρίξουορθ. Έχουμε κάνει σημαντικά βήματα τους τελευταίους 18 μήνες και ως ομάδα γινόμαστε πιο δυνατοί. Είμαι ενθουσιασμένος για την πρόοδο που θα κάνουμε το 2024 και το 2025 και θα επικεντρωθούμε στην επιστροφή στην κορυφή».

Ο Ράσελ έγινε μέλος της Mercedes-AMG στη Formula 1 το 2022 έπειτα από τρεις σεζόν με την ομάδα της Williams. Με τη γερμανική ομάδα o 25χρονος Βρετανός μετρά μία pole position, ενώ η μοναδική του νίκη ήρθε στο Grand Prix Βραζιλίας του 2022.

