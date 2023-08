H γερμανική ομάδα ανακοίνωσε την πολυετή ανανέωση της συνεργασίας της με τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή της Formula 1.

H ανακοίνωση την οποία όλοι περιμέναμε είναι πλέον γεγονός. Ο Λιούις Χάμιλτον και η Mercedes-AMG Petronas F1 Team ανακοίνωσαν την επέκταση της συνεργασίας τους. Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 θα παραμείνει στη γερμανική ομάδα για δύο ακόμη σεζόν, όπως γνωστοποιήθηκε.

Ο Χάμιλτον πήγε στη Mercedes το 2013, μία κίνηση που αποδείχθηκε άκρως επιτυχημένη. Με τη γερμανική ομάδα έχει κατακτήσει έκτοτε 6 παγκόσμια πρωταθλήματα, 82 νίκες και 78 pole position.

Lewis is here to stay. 🖤😍 pic.twitter.com/U6eBNcU8KT