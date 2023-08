Ο Βρετανός οδηγός της Mercedes-AMG πιστεύει πως λάθος αποφάσεις του στέρησαν ένα σίγουρο βάθρο στον αγώνα της Formula 1 στην Ολλανδία.

Παρά το θετικό ξεκίνημα στο αγωνιστικό τριήμερο στο Ζάντβοορτ, ο Λιούις Χάμιλτον περίμενε ένα πολύ διαφορετικό Grand Prix Ολλανδίας. Το Σάββατο στις κατατακτήριες δοκιμές, o 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 περιορίστηκε στη 13η θέση και αυτό μείωσε σημαντικά τις ελπίδες του για ένα θετικό αποτέλεσμα στον αγώνα.

Η Mercedes φρόντισε με τη στρατηγική της να δυσκολέψει ακόμη περισσότερο τον Βρετανό, καθώς τον έφερε για αλλαγή σε ενδιάμεσα ελαστικά βροχής με μεγάλη καθυστέρηση. Παρά το γεγονός πως κάποια στιγμή ήταν στις τελευταίες θέσεις, κατάφερε να αναρριχηθεί στην κατάταξη και τερμάτισε εν τέλει 6ος.

Μετά το «πέσιμο» της καρό σημαίας ο Χάμιλτον τόνισε πως ο αγώνας της Ολλανδίας ήταν μια πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία: «Ο αγώνας δεν ξεκίνησε καθόλου καλά. Είμαι χαρούμενος όμως με την οδήγησή μου και το ότι πήρα στο τέλος την έκτη θέση. Σίγουρα θα μπορούσα να είμαι ψηλότερα αν είχαμε πάρει σωστές αποφάσεις. Έπρεπε να έχουμε μπει στα pits αλλά δεν το κάναμε. Πληρώσαμε το τίμημα αλλά κάναμε καλή δουλειά ώστε να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα».

