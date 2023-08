Ο Μαξ Φερστάπεν είναι το απόλυτο αφεντικό στην πατρίδα του κερδίζοντας για 9ο αγώνα στη σειρά, στο βάθρο οι Αλόνσο και Γκασλί.

Το GP Ολλανδίας, ο 13ος φετινός αγώνας του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Formula 1, είχε θέαμα, ανατροπές, διακοπή, Αυτοκίνητο Ασφαλείας και συναρπαστική εξέλιξη, αλλά είχε και τον αναμενόμενο νικητή. Ο Μαξ Φερστάπεν έφερε στον αγώνα της πατρίδας του τη Red Bull Racing στην πρώτη θέση για 11η φορά φέτος και 9η στη σειρά, ισοφαρίζοντας έτσι το ρεκόρ του Σεμπάστιαν Φέτελ. Ο Φερνάντο Αλόνσο με την Aston Martin επέστρεψε στο βάθρο με τη 2η θέση και ο Πιέρ Γκασλί της Alpine επίσης πανηγύρισε μία θέση στο βάθρο τερματίζοντας 3ος.

MAX VERSTAPPEN WINS THE DUTCH GRAND PRIX 🏆



The Red Bull driver takes his ninth win in a row to equal Sebastian Vettel’s record for most consecutive wins 💪#DutchGP #F1 pic.twitter.com/lCJHFA0kCS — Formula 1 (@F1) August 27, 2023

Εκκίνηση

Τα μονοθέσια πήραν τη θέση τους στην εκκίνηση με την πίστα του Ζάντβορτ να είναι στεγνή αλλά τα σύννεφα στον ουρανό να απειλούν με βροχή ανά πάσα στιγμή. Οι 18 από τους 20 οδηγούς ξεκίνησαν με τα μαλακά (κόκκινα) ελαστικά της Pirelli, με μοναδικές εξαιρέσεις τους Χάμιλτον και Χούλκενμπεργκ, που ξεκίνησαν με τα μεσαία (κίτρινα).

Σαν να είχε ραντεβού, η βροχή άρχισε να πέφτει στο γύρο σχηματισμού. Η εκκίνηση έγινε κανονικά, αφού η πίστα δεν είχε ακόμα βραχεί και ο Μαξ Φερστάπεν κράτησε την πρώτη θέση, με τον Νόρις να τον ακολουθεί. Εξαιρετικά ξεκίνησε ο Φερνάντο Αλόνσο, ο οποίος ανέβηκε στην 3η θέση.

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️



IT’S LIGHTS OUT AT ZANDVOORT!!!



Verstappen leads into Turn 1 from Norris and at Turn 3 Alonso moves up to P3#DutchGP #F1 pic.twitter.com/V1mw10V0eY August 27, 2023

Η βροχή όμως δυνάμωνε όσο περνούσε η ώρα και μια ομάδα οδηγών, συμπεριλαμβανομένων των Πέρεζ και Λεκλέρ, μπήκε στα pit για να βάλει ενδιάμεσα ελαστικά. Οι πρώτοι συνέχισαν με τα σλικ, και ο Αλόνσο πέρασε τον Νόρις για να πάρει τη 2η θέση.

Καθώς η βροχή δεν σταματούσε, το ρίσκο να μείνει κάποιος με σλικ ελαστικά μεγάλωνε, και έτσι όλοι μπήκαν για να βάλουν ενδιάμεσα ελαστικά, έχοντας ωστόσο χάσει αρκετό χρόνο. Αυτό έφερε στην πρωτοπορία τον Σέρχιο Πέρεζ, μπροστά από τον Ζου της Alfa Romeo και τον Γκασλί της Alpine. Ο Φερστάπεν είχε βρεθεί στην 4η θέση, μπροστά από τον Λεκλέρ, ο Αλόνσο στην 6η και ο Νόρις, που άργησε να μπει για αλλαγή, είχε πέσει στη 12η θέση. Ακόμα πιο πίσω, στη 16η θέση, είχε πέσει ο Τζορτζ Ράσελ, που για λίγο είχε βρεθεί στην πρωτοπορία του αγώνα.

Τυφώνας Φερστάπεν

Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν ταχύτατος και άρχισε να προσπερνάει όποιον έβρισκε μπροστά του. Ο Ολλανδός πρωταθλητής ξεπέρασε τα εμπόδια των Γκασλί και Ζου για να ανέβει στη 2η θέση, όπου βρέθηκε περίπου 10 δευτερόλεπτα πίσω από τον Σέρχιο Πέρεζ. Ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες όμως ο ρυθμός του Φερστάπεν ήταν καταιγιστικός και πλησίαζε γοργά τον teammate του.

LAP 3/72



Verstappen and Alonso, who were running P1 and P2, both pit for inters



Meanwhile Perez now leads the race! #DutchGP #F1 pic.twitter.com/MD78x9vcBK — Formula 1 (@F1) August 27, 2023

Πιο πίσω, ο Αλόνσο πέρασε τον Λεκλέρ, για να βρεθει ξανά στην 5η θέση από την οποία ξεκίνησε, ενώ τον Μονεγάσκο της Ferrari πέρασε και ο Κάρλος Σάινθ. Υπήρχαν όμως στην πίστα και κάποιοι οδηγοί που δεν μπήκαν καθόλου για αλλαγή ελαστικών και συνέχιζαν με τα ελαστικά με τα οποία ξεκίνησαν τον αγώνα: οι Άλμπον, Πιάστρι, Χουλκενμπεργκ, και Σάρτζεντ.

Η στρατηγική στο προσκήνιο

Η πίστα του Ζάντβορτ στεγνώνει πολύ γρήγορα και μέσα σε λίγους γύρους όσοι είχαν μείνει με σλικ ελαστικά κοινούνταν γρηγορότερα από όσους είχαν ενδιάμεσα. Έτσι, το pit lane έγινε ξανά το πιο πολυσύχναστο μέρος της πίστας. Οι Ζου και Αλόνσο ήταν από τους πρώτους που έκαναν αυτήν την κίνηση ενώ στον επόμενο γύρο ακολούθησαν οι Φερστάπεν και Λεκλέρ, ενώ στον μεθεπόμενο μπήκε και ο Πέρεζ.

Έτσι, όταν όλοι επέστρεψαν στην πίστα, ο Φερστάπεν βρέθηκε ξανά στην πρωτοπορία του αγώνα, ο Πέρεζ ήταν δεύτερος και ο Αλόνσο είχε ανέβει στην 3η θέση, χωρίς να απειλείται από τον Γκασλί που ακολουθούσε. Ο Αλόνσο νωρίτερα με πολύ ωραίο τρόπο είχε προσπεράσει τους Ζου και Γκασλί μέσα στην πίστα.

Αυτοκίνητο Ασφαλείας

Η φρενήρης δράση στην πίστα και στα pit σταμάτησε προσωρινά στο 17ο γύρο, όταν βγήκε στην πίστα το Αυτοκίνητο Ασφαλείας. Ο λόγος ήταν η έξοδος του Λόγκαν Σάρτζεντ, που άφησε το μονοθέσιο της Williams «καρφωμένο» στις προστατευτικές μπαριέρες της Στροφής 8. Σε εκείνο το σημείο ανακοινώθηκε και η ποινή 5 δευτερολέπτων στον Γκασλί, για παράβαση του ορίου ταχύτητας στο pit lane.

Οι μεγάλοι χαμένοι από όλο αυτό το χάος ήταν οι οδηγοί των McLaren και Mercedes, που βρίσκονταν όλοι εκτός 10άδας, με καλύτερο τον Νόρις στην 11η θέση. Χαμένος ήταν και ο Σαρλ Λεκλέρ, που εκτός από τα πολύ αργά pit stop της Ferrari είχε και ζημιά στο ρύγχος του μονοθεσίου του. Ιδιαίτερα αξιοσημείωτος ήταν ο αγώνας του Άλεξ Άλμπον. Ο άλλος οδηγός της Williams βρισκόταν στην 8η θέση, χωρίς να έχει σταματήσει καθόλου για αλλαγή ελαστικών.

Επανεκκίνηση

Αφού το μονοθέσιο του Σάρτζεντ απομακρύνθηκε και η πίστα καθαρίστηκε, ο αγώνας ξαναξεκίνησε τέσσερις γύρους αργότερα. Ο Φερστάπεν δεν είχε κανένα πρόβλημα στην επανεκκίνηση και έφυγε μπροστά, με τον Πέρεζ στη 2η θέση να δέχεται την πίεση του Αλόνσο. Ο Μεξικανός αμύνθηκε αποτελεσματικά και κράτησε τη 2η θέση, αλλά δυσκολευόταν να ξεφύγει από τον Ισπανό.

Οι πρωτοπόροι διατηρούσαν τις θέσεις τους αλλά πιο πίσω είχαμε αλλαγές. Ο Άλεξ Άλμπον πέρασε τους Μάγκνουσεν και Ζου για να ανέβει στην 6η θέση, ενώ ο Δανός της Haas, που ξεκίνησε από το pit lane, έχασε άλλη μία θέση από τον Οκόν. Σε ανοδική πορεία ήταν και οι Πιάστρι και Χάμιλτον, με τον Βρετανό να περνάει τον Λεκλέρ. Ο αγώνας πήγαινε πολύ άσχημα για τον Λεκλέρ, ο οποίος έχασε και τη 13η θέση από τον ταχύτατο Πιάστρι.

Όσο γίνονταν αυτά, ο Φερστάπεν άνοιξε σταθερά τη διαφορά του από τον Πέρεζ, ο οποίος είχε να ανησυχεί για τον Αλόνσο που δεν τον άφηνε να ηρεμήσει. Ο Ισπανός της Aston Martin απειλούσε ανοιχτά, και μάλιστα κάποια στιγμή βρέθηκε μέσα στο DRS, αλλά δεν μπορούσε να περάσει. Πολύ καλό αγώνα έκανε και ο Γιούκι Τσουνόντα, ο οποίος είχε ανέβει στην 8η θέση και κρατούσε πίσω του τους Νόρις και Χάμιλτον.

Περιμένοντας τη βροχή

Καθώς η απειλή της βροχής δεν είχε σταματήσει, οι στρατηγικές κινήσεις αναβλήθηκαν για αργότερα, όταν θα ήταν πιο ξεκάθαρη η κατάσταση με τον καιρό. Στο μεταξύ όμως ο Λεκλέρ, που υπέφερε στις τελευταίες θέσεις με την τραυματισμένη Ferrari, πήρε εντολή να επιστρέψει στο γκαράζ και να εγκαταλείψει τον αγώνα.

Ο πρώτος που έκανε κίνηση ήταν ο Κάρλος Σάινθ με την άλλη Ferrari, ο οποίος μπήκε για να βάλει φρέσκα ελαστικά και έπεσε στην 11η θέση. Τον ακολούθησε λίγο αργότερο ο Λάντο Νόρις, ο οποίος το έβρισκε δύσκολο να περάσει τον Τσουνόντα ενώ μετά τον Βρετανό μπήκε στα pit και ο Άλμπον, για το μοναδικό του pit stop σε αυτόν τον αγώνα.

LAP 49/72



Alonso pits but it's a slow one - problems with the front left tyre!



Are his chances of a podium gone? #DutchGP #F1 pic.twitter.com/ylzwQQs2ED — Formula 1 (@F1) August 27, 2023

Σαν να δόθηκε το σύνθημα, άρχισαν να μπαίνουν για αλλαγή ελαστικών και οι πρωτοπόροι. Ο Πέρεζ ήταν αυτός που το έκανε νωρίτερα, με τον Αλόνσο, περιέργως, να μην τον ακολουθεί στον επόμενο γύρο και να μένει στην πίστα, όπως έκανε και ο πρωτοπόρος Μαξ Φερστάπεν.

Αφού η βροχή δεν ερχόταν, στην Aston Martin κάλεσαν τον Αλόνσο για αλλαγή ελαστικών. Το pit stop όμως ήταν πολύ αργό, και ο όταν ο Ισπανός επέστρεψε στην πίστα βρέθηκε στην 5η θέση, πίσω από τον Σάινθ και τον Τσουνόντα. Ο Αλόνσο πέρασε εύκολα και γρήγορα τον Ιάπωνα και ξεκίνησε να κυνηγά τον Σάινθ για να διεκδικήσει την 3η θέση.

Ισπανική μάχη βάθρου

Ο πιο άνετος από όλους ήταν φυσικά ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος μπήκε για αλλαγή ελαστικών από την πρώτη θέση και στην ίδια ακριβώς βρέθηκε όταν επέστρεψε στην πίστα, αρκετά δευτερόλεπτα μπροστά από τον Πέρεζ. Ο Μεξικανός δεν είχε πλέον το άγχος του Αλόνσο πίσω του και έκανε έναν ήσυχο αγώνα στη 2η θέση.

Για την 3η θέση όμως και το τρίτο σκαλί του βάθρου δόθηκε μάχη, αν και σύντομη. Μετά το pit stop του και με τα φρέσκα ελαστικά ο Αλόνσο ήταν πάρα πολύ γρήγορος και αμέσως έφτασε πίσω από τον Σάινθ. Με μια πολύ ωραία όσο και επιθετική κίνηση στο τέλος της ευθείας ο οδηγός της Aston Martin πέρασε τον συμπατριώτη του και ανέβηκε στην 3η θέση.

Πίσω από τον Σάινθ, στην 5η θέση, ακολουθούσε ο Πιέρ Γκασλί, ο οποίος παρά την ποινή των 5 δευτερολέπτων είχε κολλήσει πίσω από τον Σάινθ. Ο Άλμπον συνέχιζε να εντυπωσιάζει ανεβαίνοντας στην 6η θέση, προσπερνώντας τον Ράσελ. Ο νεαρός βρετανός της Mercedes είχε βρεθεί ψηλά καθώς στο πρώτο του pit stop είχε βάλει σκληρά ελαστικά και δεν ξανασταμάτησε για αλλαγή. Οι Οκόν, Χάμιλτον και Νόρις έκλειναν τη 10άδα. Ο Χάμιλτον ωστόσο ήταν ο ταχύτερος του γκρουπ και πέρασε διαδοχικά τους Οκόν και Ράσελ για να ανέβει στην 7η θέση.

Και οι ουρανοί άνοιξαν

Η βροχή που όλοι περίμεναν ήρθε και άρχισε να πέφτει πολύ δυνατά 12 γύρους πριν από το τέλος του αγώνα. Οι οδηγοί όρμηξαν στα pit για να βάλουν ενδιάμεσα ελαστικά, με τον Πέρεζ να κάνει και πάλι την αρχή για τους πρωτοπόρους. Στη συνέχεια ακολούθησαν και οι υπόλοιποι, με τη σειρά των τριών πρώτων να μην αλλάζει.

Η βροχή όμως δυνάμωνε ολοένα και o Πέρεζ είχε μια έξοδο, που τον έριξε στην 3η θέση και έφερε τον Αλόνσο στη 2η. Και όταν η ένταση της βροχής άρχισε να θυμίζει κατακλυσμό, οι αγωνοδίκες διέκοψαν τον αγώνα βγάζοντας την κόκκινη σημαία. Ο Ζου ωστόσο είχε βγει εκτός πίστας και η Alfa Romeo του «καρφώθηκε» στις μπαριέρες, με τον Κινέζο να εγκαταλείπει.

Επανεκκίνηση Νο 2

Μετά από ένα διάστημα αβεβαιότητας, οι αγωνοδίκες ανακοίνωσαν ότι ο αγώνας θα ξαναξεκινήσει με τους οδηγούς στις θέσεις που είχαν στον προηγούμενο γύρο από εκείνον που βγήκε η κόκκινη σημαία. Αυτό σημαίνει πρώτος ο Φερστάπεν και δεύτερος ο Αλόνσο, με τον Πέρεζ στην 3η θέση, τον Γκασλί στην 4η τον Σάινθ στην 5η και τους Χάμιλτον, Νόρις, Ράσελ, Άλμπον και Πιάστρι να ακολουθούν.

Η επανεκκίνηση έγινε πίσω από το Αυτοκίνητο Ασφαλείας, το οποίο έμεινε στην πίστα για δύο γύρους. Αυτό σήμαινε ότι ο αγώνας θα κρινόταν σε ένα σπριντ πέντε γύρων.

Στην επανεκκίνηση ο Φερστάπεν έφυγε καλά και δεν κινδύνευσε άμεσα από τον Αλόνσο, ο οποίος προσπαθούσε να τον ακολουθήσει από κοντά. Ο Πέρεζ κράτησε την 3η θέση, ενώ ταυτόχρονα έμαθε ότι πήρε ποινή 5 δευτερολέπτων λόγω υπέρβασης του ορίου ταχύτητας στο pit lane.

Safety Car is in and we are racing again!!!



Alonso has a look down the inside at Turn 1 but Verstappen keeps the lead#DutchGP #F1 pic.twitter.com/K8rClVoiF1 — Formula 1 (@F1) August 27, 2023

Πιο πίσω, ο Ράσελ πέρασε τον Νόρις αλλά μια μικροεπαφή του προκάλεσε κλατάρισμα και ο Βρετανός αναγκάστηκε να αλλάξει ελαστικά και να πέσει τελευταίος. Ο Πέρεζ, γνωρίζοντας ότι πρέπει να φτιάξει διαφορά 5 δευτερολέπτων από τον Γκασλί άρχισε να επιτίθεται στον Αλόνσο, αλλά ο Ισπανός δεν του έδινε την ευκαιρία να περάσει. Ο Χάμιλτον επίσης προσπαθούσε να περάσει τον Σάινθ, επίσης χωρίς επιτυχία.

Έτσι, ο αγώνας ολοκληρώθηκε με μια τελικά εύκολη νίκη του Μαξ Φερστάπεν, που είναι η τρίτη νίκη του στη σειρά στον αγώνα της πατρίδας του. Ο Φερνάντο Αλόνσο τερμάτισε στη 2η θέση και παρότι 3ος πέρασε τη γραμμή του τερματισμού ο Σέρχιο Πέρεζ, το βάθρο πήγε στον Πιέρ Γκασλί και ο Μεξικανός έμεινε 4ος. Ακολούθησαν οι Σάινθ, Χάμιλτον, Νόρις, Άλμπον, Πιάστρι και Οκόν.

LAP 68/72



Russell is out of this race ❌



Looks like he has a puncture, possibly from contact with Norris at the restart 😖#DutchGP #F1 pic.twitter.com/lGPTajXXdX — Formula 1 (@F1) August 27, 2023

Ο επόμενος αγώνας είναι το GP Ιταλίας στη Μόντσα το προσεχές Σαββατοκύριακο (1-3 Σεπτεμβρίου).

Αποτελέσματα