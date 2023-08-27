F1 - Οι βαθμολογίες μετά το GP Ολλανδίας

Κώστας Παστρίμας
F1 - Οι βαθμολογίες μετά το GP Ολλανδίας
Ο Μαξ Φερστάπεν και η Red Bull συνεχίζουν να απολαμβάνουν τεράστιες διαφορές στις βαθμολογίες Οδηγών και κατασκευαστών.

» Τι έγινε στο GP Ολλανδίας

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

ΘΟΔΗΓΟΣΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1Max VerstappenRED BULL RACING HONDA RBPT339
2Sergio PerezRED BULL RACING HONDA RBPT201
3Fernando AlonsoASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES168
4Lewis HamiltonMERCEDES156
5Carlos SainzFERRARI102
6Charles LeclercFERRARI99
7George RussellMERCEDES99
8Lando NorrisMCLAREN MERCEDES75
9Lance StrollASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES47
10Pierre GaslyALPINE RENAULT37
11Oscar PiastriMCLAREN MERCEDES36
12Esteban OconALPINE RENAULT36
13Alexander AlbonWILLIAMS MERCEDES15
14Nico HulkenbergHAAS FERRARI9
15Valtteri BottasALFA ROMEO FERRARI5
16Zhou GuanyuALFA ROMEO FERRARI4
17Yuki TsunodaALPHATAURI HONDA RBPT3
18Kevin MagnussenHAAS FERRARI2
19Logan SargeantWILLIAMS MERCEDES0
20Nyck De VriesALPHATAURI HONDA RBPT0
21Daniel RicciardoALPHATAURI HONDA RBPT0
22Liam LawsonALPHATAURI HONDA RBPT0

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

ΘΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1RED BULL RACING HONDA RBPT540
2MERCEDES255
3ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES215
4FERRARI201
5MCLAREN MERCEDES111
6ALPINE RENAULT73
7WILLIAMS MERCEDES15
8HAAS FERRARI11
9ALFA ROMEO FERRARI9
10ALPHATAURI HONDA RBPT3

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