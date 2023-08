Στην αυστριακή ομάδα πανηγύρισαν με… ποδοσφαιρικό τρόπο τη νίκη στο Ζάντβοορτ.

Για ένα ακόμα Grand Prix στο φετινό παγκόσμιο πρωτάθλημα της Formula 1, η Red Bull Racing ήταν εκείνη που πανηγύρισε στο τέλος. Παρά τη βροχή, τις διακοπές, τις ανατροπές, το πέσιμο της καρό σημαίας βρήκε ξανά νικητή τον Μαξ Φερστάπεν.

Αυτή ήταν η δέκατη-τρίτη νίκη της αυστριακής ομάδας σε ισάριθμους αγώνες φέτος, ενώ αν συνυπολογιστεί και η επιτυχία στο φινάλε της περασμένης σεζόν, στο Άμπου Ντάμπι, το σερί της έχει φτάσει στο εξωπραγματικό 14 στα 14.

An extraordinary race and a remarkable record-equalling win by @Max33Verstappen 😮#DutchGP #F1 pic.twitter.com/Ei2j9LxkfF