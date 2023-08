Κατενθουσιασμένος με το πρώτο του κανονικό βάθρο στη Formula 1 με την ομάδα της Alpine ήταν ο Γάλλος μετά τον αγώνα στην πίστα του Ζάντβορτ.

Την καλύτερη φετινή του εμφάνιση στο πρωτάθλημα της Formula 1 πραγματοποίησε ο Πιέρ Γκασλί. Ο Γάλλος οδηγός της Alpine εκκίνησε από τη 12η θέση και πέρασε τη γραμμή του τερματισμού 4ος. Όμως η ποινή 5 δευτερολέπτων του Σέρχιο Πέρεζ για παραβίαση του ορίου ταχύτητας στο pit-lane τον προβίβασε σε θέση βάθρου πίσω από τον νικητή Μαξ Φερστάπεν και τον Φερνάντο Αλόνσο.

Αυτό ήταν το πρώτο του με τα χρώματα της Alpine και τέταρτο της καριέρας του, με τον Γκασλί να ξεκινά δυναμικά το δεύτερο μισό της φετινής χρονιάς. Σε δηλώσεις του μετά το τέλος του Grand Prix ο Γάλλος ανέφερε: «Νιώθω ενθουσιασμένος. Τι αγώνας! Δεν είχα το καλύτερο ξεκίνημα στη σεζόν όμως προσπαθώ να βελτιώνομαι αγώνα με τον αγώνα. Ήταν πολύ καλό που είχαμε τη διακοπή του Αυγούστου. Είχα πάρει μια 3η θέση στο σπριντ του Σπα αλλά δεν ήταν κανονικό βάθρο. Χαίρομαι πολύ για την ομάδα».

Όταν ρωτήθηκε για την αντίδρασή του στο άκουσμα για την ποινή 5 δευτερολέπτων που είχε ο Σέρχιο Πέρεζ, ο Γάλλος ανέφερε: «Ήμουν ήδη πολύ εκνευρισμένος με τη δική μου ποινή νωρίτερα στον αγώνα. Προσπάθησα να πιέσω πολύ και τα κατάφερα. Ήταν ένας πολύ μεγάλος και δύσκολος αγώνας. Εκτελέσαμε τέλεια όλα όσα έπρεπε να κάνουμε».

Αυτό ήταν το δεύτερο βάθρο της Alpine στο 2023 μετά την 3η θέση του Έστεμπαν Οκόν στο επίσης επηρεασμένο από τη βροχή, Grand Prix Μονακό. Αυτό το αποτέλεσμα βοήθησε τη γαλλική ομάδα σημαντικά στο πρωτάθλημα καταασκευαστών.

