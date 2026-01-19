Η Volkswagen διατήρησε την πρωτιά στην Ευρώπη το 2025 με άνοδο 5,1%, σταθερές παγκόσμιες παραδόσεις και ενίσχυση των ηλεκτρικών και SUV μοντέλων.

Η Volkswagen διατήρησε το 2025 ισχυρή παρουσία στις διεθνείς αγορές, παραδίδοντας συνολικά 4,73 εκατομμύρια οχήματα παγκοσμίως. Παρά τις αυξημένες προκλήσεις στο διεθνές περιβάλλον, οι παραδόσεις της γερμανικής μάρκας κινήθηκαν κοντά στα επίπεδα του 2024 (–1,4%), επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητα του όγκου της σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ισχυρή άνοδος στην Ευρώπη, προκλήσεις σε Κίνα και Βόρεια Αμερική

Η Ευρώπη αποτέλεσε τον βασικό πυλώνα της θετικής εικόνας της Volkswagen το 2025. Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 1.318.100 οχήματα, καταγράφοντας αύξηση 5,1% σε ετήσια βάση και εδραιώνοντας τη μάρκα στην πρώτη θέση της πιο ανταγωνιστικής αγοράς αυτοκινήτου παγκοσμίως.

Αντίθετα, η κινεζική αγορά παρουσίασε πτώση 8,4%, ενώ στη Βόρεια Αμερική οι παραδόσεις μειώθηκαν κατά 8,2%, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στους αμερικανικούς δασμούς. Θετική ήταν η εικόνα στη Νότια Αμερική, όπου οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 18,5%.

Σταθερή εικόνα στα ηλεκτρικά – ισχυρή άνοδος σε Ευρώπη και Γερμανία

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι παραδόσεις αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων (BEV) διαμορφώθηκαν περίπου στις 382.000 μονάδες (–0,2%), με το μερίδιό τους να αντιστοιχεί στο 8,1% του συνόλου. Στην Ευρώπη, ωστόσο, η εικόνα ήταν σαφώς πιο θετική.

Στη Γερμανία, την εγχώρια αγορά της Volkswagen, οι παραδόσεις BEV ανήλθαν σε 93.800 οχήματα (+60,7%), ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο έφτασαν τις 247.900 μονάδες (+49,1%). Καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε η οικογένεια αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων ID., με το ID.7 να ξεχωρίζει, καταγράφοντας περίπου 35.000 παραδόσεις στη Γερμανία και 76.600 παραγγελίες στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Αρχή Οδικών Μεταφορών της Γερμανίας (KBA), το συνολικό μερίδιο της Volkswagen στην εγχώρια αγορά ανήλθε στο 19,6%, σημειώνοντας άνοδο 0,5%

SUV και νέα μοντέλα στο επίκεντρο της στρατηγικής

Τα SUV παρέμειναν βασικός πυλώνας της ευρωπαϊκής επιτυχίας της Volkswagen, αντιπροσωπεύοντας το 50,2% των συνολικών παραδόσεων το 2025. Το T-Roc αναδείχθηκε το δημοφιλέστερο SUV της μάρκας στην Ευρώπη, με σχεδόν 202.000 πωλήσεις, ενώ θετική ήταν και η εμπορική εκκίνηση του Tayron, με περισσότερες από 60.000 παραδόσεις από την άνοιξη του 2025.

Παράλληλα, η Volkswagen προετοιμάζει την επόμενη φάση της ηλεκτρικής της στρατηγικής, με νέα μοντέλα όπως το ID. Polo και το compact SUV ID. Cross να αναμένονται το 2026, απαντώντας στη ζήτηση για μικρά και προσιτά ηλεκτρικά οχήματα στην Ευρώπη.