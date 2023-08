Η θέα από τον καθρέφτη του Φερστάπεν

Ο Ολλανδός είναι στην pole position του Ζάντβοορτ αλλά υπάρχουν… μνηστήρες για τη θέση του.

Η Formula 1 επέστρεψε και στις 4 το απόγευμα έχουμε εκκίνηση στον δέκατο-τρίτο αγώνα του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος: το Grand Prix της Ολλανδίας. Μετά από συναρπαστικές κατατακτήριες δοκιμές, ο Μαξ Φερστάπεν επέστρεψε στις pole position.

Η όγδοη πρωτιά του φέτος, τον φέρνει σε θέση ισχύος ενόψει του αγώνα των 72 γύρων στη μήκους 4.259 μέτρων διαδρομή, καθώς κυνηγά την τρίτη συνεχόμενη εντός έδρας νίκη του.

Buddies sharing the second row of the grid 😊 #DutchGP #F1 pic.twitter.com/LcihdnzEx8

Προφανώς, υπάρχουν 19 οδηγοί που θέλουν να του χαλάσουν το πάρτι, με τους τρεις που εκκινούν πίσω του, να ποζάρουν… αποφασισμένοι. Ο λόγος για τον δεύτερο Λάντο Νόρις της McLaren, τον τρίτο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG και τον τέταρτο Άλεξ Άλμπον.

Μάλιστα, η Williams μοιράστηκε μία εικόνα, η λεζάντα της οποίας έχει προκαλέσει αίσθηση στα social media. Μία selfie με τους προαναφερθέντες, που συνοδεύεται από την ατάκα: «Η θέα από τους καθρέφτες του Μαξ στο grid».

The trio who will be looking to end Max Verstappen's streak of race wins on Sunday! 👀#DutchGP #F1 pic.twitter.com/wympEsH4eg