Ο Μαξ Φερστάπεν νίκησε τις δύσκολες συνθήκες και τις γρήγορες McLaren για να πάρει άλλη μία pole position στον αγώνα της πατρίδας του.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του GP Ολλανδίας ήταν μια επεισοδιακή περίοδος, που ξεκίνησε σε βρεγμένη πίστα και ολοκληρώθηκε σε σχεδόν στεγνή. Σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, ο Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull Racing δεν είχε πρόβλημα να εξασφαλίσει την pole position στον εντός έδρας αγώνα του, μπροστά στους χιλιάδες υποστηρικτές του. Ο Ολλανδός πρωταθλητής βρήκε στο τέλος έναν τρομερά γρήγορο γύρο και πήρε την 3η συνεχόμενη pole σε αυτήν την πίστα με μεγάλη διαφορά. Ο Λάντο Νόρις με την ταχύτατη McLaren ήταν δεύτερος και ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes πήρε την 3η θέση.

MAX VERSTAPPEN TAKES POLE AT ZANDVOORT!!! 🥇



Lando Norris joins the Dutchman on the front row, George Russell will start third 👏

Q1

Οι κατατακτήριες στο Ζάντβορτ ξεκίνησαν με την πίστα να είναι αρκετά βρεγμένη από τη βροχή που έπεφτε όλη μέρα αλλά η βροχόπτωση είχε σταματήσει πριν από το ξεκίνημα της περιόδου και ο ήλιος προσπαθούσε να ξεμυτίσει πίσω από τα σύννεφα.

Οι συνθήκες ήταν πολύ δύσκολες για τους οδηγούς, που βγήκαν από το ξεκίνημα στην πίστα με τα ενδιάμεσα (πράσινα) ελαστικά της Pirelli για να πάρουν την πρώτη γεύση. Τα γλιστρήματα και οι έξοδοι ήταν αρκετά, χωρίς όμως κάποιος στο ξεκίνημα να έχει επαφή με τις μπαριέρες. Ιδιαίτερα ο Μαξ Φερστάπεν έδειχνε να δυσκολεύεται να κρατήσει το μονοθέσιο της Red Bull μέσα στην πίστα.

Conditions are very tricky 😮



Even Max Verstappen is struggling, running over the gravel at Turn 1

Όπως είναι φυσικό, οι χρόνοι έπεφταν σε κάθε πέρασμα, καθώς η πίστα άρχιζε να στεγνώνει σιγά-σιγά και οι οδηγοί συνήθιζαν τις συνθήκες, και πολλά ονόματα πέρασαν από την πρώτη θέση του πίνακα. Αρκετοί οδηγοί επέλεξαν να μπουν και να βάλουν φρέσκα ενδιάμεσα ελαστικά, κάτι που τους βοήθησε να βελτιώσουν τους χρόνους τους.

Δύο λεπτά πριν από το τέλος η βροχή άρχισε πάλι να πέφτει, κάτι που έκανε ακόμα πιο δύσκολη τη ζωή των οδηγών, ιδιαίτερα όσων βρίσκονταν στη ζώνη του αποκλεισμού, δηλαδή στις 5 τελευταίες θέσεις. Ο Σαρλ Λεκλέρ κατάφερε να περάσει στη 15άδα με την ψυχή στο στόμα, παίρνοντας στα τελευταία δευτερόλεπτα τη 14η θέση.

Τα 18 λεπτά του Q1 πέρασαν χωρίς ούτε μία διακοπή με κόκκινη σημαία, κάτι που ήταν από μόνο του μία μικρή έκπληξη με βάση όσα έγιναν στο FP3. Ο Άλεξ Άλμπον ήταν άλλη μία μικρή έκπληξη, σημειώνοντας τον καλύτερο χρόνο στο πρώτο σκέλος των κατατακτήριων ενώ οι πέντε οδηγοί που αποκλείστηκαν από τη συνέχεια ήταν οι Ζου, Οκόν, Μάγκνουσεν, Μπότας και Λόσον. Ο Λίαμ Λόσον είναι ο οδηγός που πήρε τη θέση του τραυματία Ντάνιελ Ρικάρντο στην AlphaTauri.

Q2

Το δεύτερο σκέλος των κατατακτήριων ξεκίνησε με τις ίδιες δύσκολες συνθήκες και τους οδηγούς να βγαίνουν στην πίστα και πάλι με τα ενδιάμεσα ελαστικά. Σε αυτό το σημείο όμως ο Μαξ Φερστάπεν εμφανίστηκε πολύ ταχύτερος και πιο σταθερός από ότι στο ξεκίνημα του Q1 και αμέσως έγραψε ένα χρόνο που ήταν κατά πολύ ταχύτερος όλων.

Ακόμα και όταν ο Νόρις κινήθηκε για λίγα χιλιοστά του δευτερολέπτου ταχύτερα από τον Ολλανδό, ο πρωταθλητής έριξε το χρόνο του κατά άλλα 4 δέκατα για να επιστρέψει στην πρώτη θέση.

Ένα χαρακτηριστικό της πίστας του Ζαντβορτ είναι ότι στεγνώνει πάρα πολύ γρήγορα και καθώς η βροχή είχε σταματήσει, μια στεγνή γραμμή είχε αρχίσει να εμφανίζεται σε ορισμένα σημεία. Όλοι όμως συνέχιζαν με τα ενδιάμεσα ελαστικά.

Sainz 📻 "Track is drying, super quickly"



We can't be far away from slick tyres now#DutchGP #F1 pic.twitter.com/vvbdYXmL1Z — Formula 1 (@F1) August 26, 2023

Σε αυτές τις συνθήκες το πλεονέκτημα έχουν όσοι κάνουν το γρήγορο γύρο τους όσο γίνεται πιο κοντά στο τέλος της περιόδου. Αυτό προσπάθησαν να κάνουν στη Ferrari, με τους Λεκλέρ και Σάινθ να βρίσκονται μέσα στη ζώνη του αποκλεισμού όταν ξεκίνησαν μία τελική προσπάθεια για να ανέβουν ψηλότερα, κάτι που αμφότεροι κατάφεραν.

Ο Φερστάπεν στο τέλος έκανε έναν πολύ γρήγορο γύρο ανέβηκε στην πρώτη θέση ενώ η έκπληξη τελικά ήρθε με τον αποκλεισμό του Λούις Χάμιλτον. Ο Βρετανός πολυπρωταθλητής πήρε μόλις τη 13η θέση και μαζί με τους Στρολ, Γκασλί, Τσουνόντα και Χούλκενμπεργκ έμεινε εκτός συνέχειας. Εξαιρετική παρουσία από τις Williams και ιδιαίτερα τον Λόγκαν Σάρτεντ, o οποίος πέρασε στο Q3 για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Q3

Το ερωτηματικό πριν από το ξεκίνημα του τρίτου σκέλους των κατατακτήριων ήταν με τι ελαστικά θα έβγαιναν στην πίστα οι οδηγοί. Η στεγνή γραμμή ήταν πλέον ευδιάκριτη σχεδόν σε όλο το μήκος της πίστας και ο ήλιος έλαμπε πάνω από το Ζάντβορτ.

Η απάντηση δεν δόθηκε στο ξεκίνημα καθώς οι επιλογές των οδηγών όταν μοιρασμένες. Οι Φερστάπεν, Λεκλέρ, Πέρεζ και Πιάστρι επέλεξαν τα ενδιάμεσα ενώ οι υπόλοιποι βγήκαν με σλικ. Όσοι όμως ξεκίνησαν με τα ενδιάμεσα επέστρεψαν αμέσως στα pit για να βάλουν μαλακά σλικ.

Οι κόκκινες σημαίες που αποφύγαμε στα Q1 και Q2 έκαναν την εμφάνισή τους στο Q3, όταν ο Λόγκαν Σάρτζεντ έχασε τον έλεγχο της Williams και χτύπησε με δύναμη στις μπαριέρες. Οι αγωνοδίκες αναγκάστηκαν να διακόψουν τη διαδικασία 8 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος.

🔴 RED FLAG 🔴



Oh no, Logan!



Sargeant's first Q3 didn't last long as he hits the barriers at Turn 2

Η διακοπή κράτησε αρκετή ώρα, αφού έπρεπε να επισκευαστεί η μπαριέρα στο σημείο της πρόσκρουσης. Αυτό βοήθησε την πίστα να στεγνώσει ακόμα περισσότερο και όταν το πράσινο φως στην έξοδο του pitlane άναψε ξανά, τα εννιά μονοθέσια επέστρεψαν στη δράση, όλα με μαλακά σλικ ελαστικά.

Τα 8:13 που απέμεναν επέτρεπαν στους οδηγούς να κάνουν δύο γρήγορους γύρους, Στην πρώτη προσπάθεια οι McLaren ήταν ταχύτερες, με τον Νόρις στην πρώτη θέση και τον Πιάστρι στη δεύτερη, ενώ ο Φερστάπεν έμεινε 3ος. Λίγο αργότερα όμως είχαμε και νέα διακοπή. Ο Λεκλέρ έχασε τον έλεγχο της Ferrari και έπεσε στην μπαριέρα, αναγκάζοντας τους αγωνοδίκες να βγάλουν ξανά τις κόκκινες σημαίες, με μόνο 4 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα να απομένουν. Ο μεγάλος χαμένος ήταν ο Φερνάντο Αλόνσο, καθώς η κόκκινη σημαία τον βρήκε προτού προλάβει να ολοκληρώσει έναν πολύ γρήγορο γύρο, που φαινόταν ότι θα τον έφερνε αρκετά ψηλά.

🔴 (Another) RED FLAG 🔴



Leclerc has hit the barriers and parked up at the side of the track

Έτσι, όταν η περίοδος ξαναξεκίνησε οι οδηγοί θα είχαν το χρόνο για μία αποφασιστικής σημασίας γρήγορη προσπάθεια. Αυτή ήταν η ώρα του Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός πρωταθλητής βρήκε έναν τρομερά γρήγορο γύρο στο τέλος, για να κατακτήσει τελικά την pole position. Ο Λάντο Νόρις ήταν δεύτερος, αν και μισό δευτερόλεπτο πίσω από τον Φερστάπεν.

Ο Ράσελ στο τέλος πήρε την 3η θέση και θα έχει δίπλα του στην 4η θέση της εκκίνησης τον τρομερό Άλεξ Άλμπον με τη Williams. Ακολούθησαν οι Αλόνσο, Σάινθ, Πέρεζ, Πιάστρι, Λεκλέρ και Σάρτζεντ.

Ο αγώνας της Κυριακής θα ξεκινήσει στις 16:00 ώρα Ελλάδας.

Αποτελέσματα