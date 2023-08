Ο Μάρκο Μπετζέκι της VR46 Ducati συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις φετινές εμφανίσεις του.

Η πιο αποφασιστικής σημασίας περίοδος του GP Αυστρίας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP, πριν φυσικά από τις κατατακτήριες του Σαββάτου, είναι σύμφωνα με το νέο σύστημα διεξαγωγής του αγωνιστικού 3ημέρου τα 60 λεπτά του απογεύματος της Παρασκευής. Σε αυτήν την περίοδο τα χρονόμετρα καταγράφουν τους χρόνους των αναβατών και οι 10 καλύτεροι χρόνοι παίρνουν απευθείας την πρόκριση για το Q2 του Σαββάτου.

Spots of rain! 🌧️ Time's running out to get in a fast lap! 👀 #AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/KlXUahqHC5

Ο ευμετάβλητος καιρός στα βουνά της Στυρίας, όπου βρίσκεται το Red Bull Ring, έπαιξε το ρόλο του στην εξέλιξη, καθώς μια ελαφριά βροχή που έκανε την εμφάνισή της περίπου 20 λεπτά πριν από το τέλος ανάγκασε τους αναβάτες να μπουν για μαλακά ελαστικά νωρίτερα από ότι ίσως υπολόγιζαν για να κάνουν τους γρήγορους γύρους τους.

Τελικά η πίστα έμεινε στεγνή και οι αναβάτες κατάφεραν να κάνουν τις «μίνι-κατατακτήριες» που συνηθίζουν στα τελευταία λεπτά. Σε αυτήν τη φρενήτη διαδικασία τον καλύτερο χρόνο σημείωσε ο Μάρκο Μπετζέκι, ο οποίος μάλιστα σημείωσε το απόλυτο ρεκόρ πίστας με την Ducati της VR46. Πολύ κοντά του, μόλις 44 χιλιοστά πίσω, έφτασε ο Μάβερικ Βινιάλες με την Aprilia, ο οποίος πήρε τη 2η θέση, ενώ ο πρωταθλητής Πέκο Μπανάια με την Ducati ήταν 3ος.

The lap record is gone! 💥 Bezzecchi knocks the world champion off top spot! 👊 #AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/QktZsYUVjz

Ο Μπραντ Μπίντερ τα κατάφερε πολύ καλύτερα από ότι στο FP1 για την ΚΤΜ, στον εντός έδρας αγώνα της ομάδας του, παίρνοντας την 4η θέση, μπροστά από το δίδυμο της Pramac Ducati, με τον Ζαρκό και τον Μαρτίν στην 5η και 6η θέση αντίστοιχα. Τη 10άδα συμπλήρωσαν οι Αλέιξ Επαργκαρό (), Άλεξ Μάρκεθ (), Φάμπιο Κουαρταραρό () και Μιγκέλ Ολιβέιρα.

Ο Μαρκ Μάρκεθ έκανε μερικούς καλούς γύρους αλλά στον πιο γρήγορο από αυτούς συνάντησε στην πίστα τον Πολ Εσπαργκαρό και αναγκάστηκε να κόψει, κάτι που δεν του επέτρεψε να διεκδικήσει θέση στο Q2 και τον άφησε στη 13η θέση. Παρόλα αυτά ήταν ο πρώτος αναβάτης της Honda στην κατάταξη.

The FIM #MotoGP Stewards are going to look at this one! 👇@marcmarquez93 wasn't happy that he found traffic on his fast lap! ⚔️#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/k8NDZeoRQu