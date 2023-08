Ο Ζοάν Ζαρκό ήταν ο ταχύτερος στο Red Bull Ring με τον Κουαρταραρό στη 2η θέση.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP επέστρεψε στη δράση με την πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών του GP Αυστρίας στην πίστα Red Bull Ring. Σύμφωνα με τις πρόσφατες αλλαγές στο πρόγραμμα του αγωνιστικού 3ημέρου, οι χρόνοι αυτής της περιόδου δεν υπολογίζονται για να διαμορφωθεί η 10άδα που θα πάρει αύριο μέρος στο Q2 και έτσι ομάδες και αναβάτες είχαν την ευκαιρία να στήσουν τις μοτοσικλέτες τους χωρίς άγχος.

Στην ηλιόλουστη αυστριακή πίστα, εκείνος που σημείωσε τον καλύτερο χρόνο το πρωί της Παρασκευής ήταν ο Ζοάν Ζαρκό της Pramac Ducati. Ο Γάλλος αναβάτης έκανε έναν γρήγορο γύρο στο τελείωμα της περιόδου και πήρε την πρώτη θέση από έναν συμπατριώτη του. Ο Φάμπιο Κουαρταραρό βρισκόταν στην πρώτη θέση για το μεγαλύτερο μέρος της περιόδου, φέρνοντας τη Yamaha σε μια ασυνήθιστη για φέτος 2η θέση.

The first lap under the 1:30 barrier secures @JohannZarco1 top spot! 👏 #AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/7UdRlGYTLl

Οι διαφορές ανάμεσα στη 2η και τη 12η θέση ήταν πολύ μικρές, με μόλις 2 δέκατα του δευτερολέπτου να καλύπτουν τους αναβάτες. Ο Μάβερικ Βινιάλες με την Aprilia ήταν μόλις 12 χιλιοστά πιο αργός από τον Κουαρταραρό, ενώ ο Άλεξ Μάρκεθ με την Gresini Ducati ήταν 4ος, μόνο 37 χιλιοστά πίσω από τον συμπατριώτη του.

Ο Μάρκο Μπετζέκι της VR46 ήταν 5ος, μπροστά από τον Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο, που πήρε μια σπάνια 6η θέση. Η πρώτη Honda στην κατάταξη ήταν η LCR του Τακάκι Νακαγκάμι στην 7η θέση, με τον Ιάπωνα να βρίσκεται μία θέση μπροστά από τον πρωταθλητή Πέκο Μπανάια της Ducati. Ακολούθησαν οι Αλέιξ Εσπαργκαρό και Χόρχε Μαρτίν.

A harmless tip-off for @marcmarquez93 at Turn 4! 💥



One of the trickiest braking points on the calendar ⚠️#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/l7hL3rHkI1