Ο Ισπανός αναβάτης θα αγωνιστεί με wildcard στον αγώνα της Σεπάνγκ του MotoGP τον ερχόμενο Νοέμβριο.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής του πρωταθλήματος Superbikes, Άλβαρο Μπαουτίστα, θα κάνει την επιστροφή του στο πρωτάθλημα του MotoGP. O Ισπανός θα συμμετάσχει στο Grand Prix Μαλαισίας το τριήμερο 10-12 Νοεμβρίου στην πίστα της Σεπάνγκ.

Ο Μπαουτίστα επιβραβεύτηκε για την κατάκτηση του τίτλου στο WSBK με δύο τεστ στην εργοστασιακή μοτοσικλέτα της Ducati του MotoGP. Οι χρόνοι του έπεισαν το ιταλικό εργοστάσιο να του δώσει την ευκαιρία να επιστρέψει στο κορυφαίο πρωτάθλημα σε δύο τροχούς.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που θα είμαι σε θέση να αγωνιστώ στο MotoGP στην πίστα της Σεπάνγκ η οποία μου αρέσει πάρα πολύ. Χαίρομαι που θα την οδηγήσω από τη στιγμή που δεν είναι στο πρόγραμμα του WSBK. Οι δοκιμές με τη μοτοσικλέτα της Ducati πήγαν πολύ καλά, διασκέδασα και ένιωσα πολύ άνετα», ανέφερε ο Μπαουτίστα στην ανακοίνωση της Ducati.

Ο αγώνας που επέλεξε η Ducati να αγωνιστεί ο Μπαουτίστα δεν είναι τυχαίος. Είναι δύο εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος του WSBK στη Χερέθ το τελευταίο τριήμερο του Οκτωβρίου. Ο Ισπανός βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας αναβατών με τέσσερις αγώνες για το τέλος.

Αυτή θα είναι η πρώτη εμφάνιση του Άλβαρο Μπαουτίστα στο πρωτάθλημα του MotoGP μετά το 2018. Τότε αγωνιζόταν με τη δορυφορική ομάδα της Ducati, Aspar.

It's OFFICIAL! 🤩 Reigning @WorldSBK World Champion @19Bautista is set to make a wild card entry at the @MotoGP #MalaysianGP at Sepang in November with the @ArubaRacing team! #ForzaDucati pic.twitter.com/GyvUyTKc2f