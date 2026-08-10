Ο Νικόλας Τομπάζης εκφράζει την ικανοποίησή του για τους κανονισμούς του 2026 και αποκαλύπτει το μεγάλο στόχο της ομοσπονδίας για περαιτέρω «δίαιτα» στα αυτοκίνητα.

Η εισαγωγή των τεχνικών κανονισμών του 2026 έφερε στη Formula 1 την ιδέα των πιο ευέλικτων και ελαφριών μονοθεσίων. Με το μεταξόνιο να έχει μειωθεί κατά 20 εκατοστά, το πλάτος κατά 10 εκατοστά και το ελάχιστο βάρος να διαμορφώνεται στα 768 κιλά (32 κιλά ελαφρύτερα από πέρυσι), η πρώτη σημαντική μείωση βάρους στο σπορ εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες είναι γεγονός.

Παρά το γεγονός ότι οι συζητήσεις των τελευταίων μηνών επικεντρώθηκαν κυρίως στις μονάδες ισχύος και τη διαχείριση της ενέργειας, η FIA θεωρεί ότι στο κομμάτι του σασί έχει γίνει ένα τεράστιο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, βελτιώνοντας την αεροδυναμική συμπεριφορά και τη δυνατότητα των μονοθεσίων να ακολουθούν το ένα το άλλο.

Μονοθέσια που «δυσκολεύουν» τους καλύτερους οδηγούς

Ο διευθυντής μονοθεσίων της FIA, Νικόλας Τομπάζης, τόνισε ότι το «βρόμικο κύμα» αέρα πίσω από τα μονοθέσια έχει περιοριστεί σημαντικά, ενώ οι ομάδες δεν έχουν βρει ακόμα «παραθυράκια» στους κανονισμούς για να καταστρέψουν τη φιλοσοφία της προσπέρασης. Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τα αυτοκίνητα παραμένουν απαιτητικά στην οδήγηση.

«Παραμένουν δύσκολα αυτοκίνητα στην οδήγηση, κάτι που θεωρώ θετικό, καθώς δεν πρέπει να είναι οχήματα που μπορεί να οδηγήσει ο οποιοσδήποτε. Όταν έχουμε τους 22 καλύτερους οδηγούς στον κόσμο, πρέπει να έχουμε αυτοκίνητα που δεν είναι ακριβώς εύκολα να τα οδηγήσει η γιαγιά μου», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Έλληνας τεχνικός, προσθέτοντας πως οι ελαφρώς αυξημένες αποστάσεις από το έδαφος έκαναν τα μονοθέσια λιγότερο επίπονα για τα σώματα των αθλητών.

Ο μεγάλος στόχος των 80 κιλών για το μέλλον

Αν και τα πρώτα δείγματα από τους κανονισμούς του 2026 είναι ενθαρρυντικά, ο Νικόλας Τομπάζης ξεκαθάρισε ότι η FIA δεν σκοπεύει να σταματήσει εκεί. Η ομοσπονδία έχει ήδη στρέψει το βλέμμα της στον επόμενο κύκλο κανονισμών, ο οποίος αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το 2031 (ή το 2030, εφόσον υπάρξει η απαιτούμενη υποστήριξη από τις ομάδες).

«Τα μονοθέσια είναι λίγο ελαφρύτερα και πιο μικρά, κάτι που εκτίμησαν οι οδηγοί. Είναι όμως εκεί που θα ήθελα να είμαστε; Όχι. Θα ήθελα να είμαστε άλλα 80 κιλά ελαφρύτεροι και ίσως ακόμα πιο κοντοί και μικροί στο μέλλον. Αυτός είναι ο στόχος για το επόμενο μεγάλο βήμα», κατέληξε ο Νικόλας Τομπάζης, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή πρόθεση της FIA να δώσει τέλος στην εποχή των «υπερμεγεθών» μονοθεσίων.

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