Suzuki: Ιστορικό ρεκόρ πωλήσεων και κερδών στο πρώτο τρίμηνο του έτους

Η ιαπωνική εταιρεία κατέγραψε εντυπωσιακή αύξηση τζίρου και κερδοφορίας, αναθεωρώντας ανοδικά τους στόχους της για το 2026.

Η Suzuki Motor Corporation ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2026 (Απρίλιος – Ιούνιος 2026), σημειώνοντας ιστορικά υψηλές επιδόσεις σε κύκλο εργασιών και κερδοφορία. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στα 1,705,8 δισεκατομμύρια γιεν, παρουσιάζοντας αύξηση 22% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα λειτουργικά κέρδη της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 11,2% φτάνοντας τα 158 δισεκατομμύρια γιεν, ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 183,6 δισεκατομμύρια γιεν. Η Suzuki κατάφερε να αντισταθμίσει τις πιέσεις από την αύξηση του κόστους των πρώτων υλών μέσω της αυξημένης λειτουργικής αποδοτικότητας και των ενισχυμένων πωλήσεων.

Ισχυρή ανάπτυξη στην Ινδία και την Ευρώπη

Καθοριστικό ρόλο στα αποτελέσματα αυτά διαδραμάτισε η αύξηση των παγκόσμιων πωλήσεων. Οι πωλήσεις αυτοκινήτων ενισχύθηκαν κατά 19%, φτάνοντας τις 897.000 μονάδες, ενώ οι πωλήσεις μοτοσικλετών σημείωσαν άνοδο 5,6%, αγγίζοντας τις 579.000 μονάδες.

Η αγορά της Ινδίας παρέμεινε ο βασικός μοχλός ανάπτυξης, σημειώνοντας αύξηση πωλήσεων κατά 33% (535.000 μονάδες) και αύξηση εξαγωγών κατά 29%. Παράλληλα, στην Ευρώπη το νέο Suzuki Swift συνέχισε την επιτυχημένη εμπορική του πορεία, ενώ θετικά αποτελέσματα καταγράφηκαν στην υπόλοιπη Ασία, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική.

Αυξημένες επενδύσεις και ανοδική αναθεώρηση στόχων

Η εταιρεία ενίσχυσε σημαντικά τις επενδύσεις της, διαθέτοντας 135,4 δισεκατομμύρια γιεν σε επενδύσεις κεφαλαίου και 65,5 δισεκατομμύρια γιεν σε Έρευνα & Ανάπτυξη για νέες τεχνολογίες και τον εξηλεκτρισμό της γκάμας της.

Με βάση τις θετικές επιδόσεις, η Suzuki αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις της για το σύνολο του οικονομικού έτους 2026. Ο στόχος για τον κύκλο εργασιών αυξήθηκε στα 6,9 τρισεκατομμύρια γιεν, ενώ οι εκτιμήσεις για τις συνολικές ετήσιες πωλήσεις διαμορφώνονται πλέον στις 3,579 εκατομμύρια μονάδες για τα αυτοκίνητα και 2,337 εκατομμύρια για τις μοτοσικλέτες.