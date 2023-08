Ο Ισπανός αναβάτης θα παραμείνει στις τάξεις της ιταλικής ομάδας στο MotoGP για μία ακόμη σεζόν. Η Gresini Racing ανανέωσε μάλιστα τη συνεργασία της με την Ducati.

Έπειτα από τρία χρόνια στη Honda ο Άλεξ Μάρκεθ άλλαξε σελίδα φέτος στην καριέρα του στο MotoGP και μεταπήδησε στην Gresini Racing. O Ισπανός, αδερφός του πολυπρωταθλητή Μαρκ Μάρκεθ, πραγματοποιεί έως τώρα μια πολύ αξιόλογη χρονιά και έχει σημειώσει πολύ καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με τον teammate του, Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η Gresini Racing να προσφέρει στον Άλεξ Μάρκεθ νέο συμβόλαιο συνεργασίας που έχει ισχύ για την επόμενη χρονιά. Έτσι η μία από τις δύο θέσεις έχει καλυφθεί ενόψει 2024 και αναμένουμε το επόμενο διάστημα εξελίξεις για τον δεύτερο αναβάτη της Gresini.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που θα συνεχίσω να αγωνίζομαι με την Gresini Racing. Πάντα εξέφραζα αυτή την επιθυμία. Όταν τα πράγματα οδεύουν προς τη σωστή κατεύθυνση, τότε με την ομάδα καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλο. Θα συνεχίσω του χρόνου να μαθαίνω καλύτερα τη μοτοσικλέτα και με την ομάδα όλα θα κυλήσουν πιο εύκολα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα την ιδιοκτήτρια, Νάντια Παντοβάνι, και επίσης όλη την ομάδα που με έκανε να νιώσω άνετα από την πρώτη στιγμή. Θα συνεχίσουμε να είμαστε πολύ δυνατοί και να προκαλούμε εκπλήξεις», ανέφερε ο Μάρκεθ.

Στο Grand Prix Αργεντινής σημείωσε την πρώτη του pole position με την ομάδα και ανέβηκε στο βάθρο του αγώνα, μόλις στη δεύτερη εμφάνισή του με αυτήν. Στο πρόσφατο Grand Prix Μ. Βρετανίας ήρθε η ώρα του να λάμψει στη γαλάζια μοτοσικλέτα της Ducati κερδίζοντας τον Αγώνα Σπριντ.

Παράλληλα με την ανακοίνωση της ανανέωσης της συνεργασίας με τον Μάρκεθ, η Gresini Racing προχώρησε σε μια ακόμη σημαντική συμφωνία. Η ιταλική ομάδα θα συνεχίσει να αγωνίζεται με μοτοσικλέτες της Ducati έως το 2025. Η συνεργασία των δύο πλευρών ξεκίνησε το 2022 όταν η Gresini αποσπάστηκε από το εργοστασιακό πρόγραμμα της Aprilia.

Το μόνο ερώτημα πλέον είναι ποιος αναβάτης θα πλαισιώσει τον Μάρκεθ στην ομάδα το 2024. Υποψήφιοι για τη θέση είναι οι: Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο, Φράνκο Μορμπιντέλι, Ζοάν Ζαρκό και οι Τόνι Αρμπολίνο και Τζέικ Ντίξον από τη Moto2.

