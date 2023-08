O Άλεξ Μάρκεθ ήταν ο πρωταγωνιστής στο Σπριντ του MotoGP στο Σίλβερστον, σε έναν αγώνα που άλλαξε τα δεδομένα στη βαθμολογία.

Παρά τις κακές καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν από τις πρωινές ώρες, ο Αγώνας Σπριντ διάρκειας 10 γύρων του MotoGP στο Σίλβερστον διεξήχθη κανονικά. Ο Άλεξ Μάρκεθ της Gresini Racing έλαμψε και κατάφερε να επικρατήσει έναντι του ανταγωνισμού για να κατακτήσει τη νίκη. Ο Ισπανός ήταν εντυπωσιακός και άφησε στη 2η θέση τον poleman, Μάρκο Μπεζέκι της Mooney VR46. Οι δυο τους έδωσαν μια ωραία μάχη, όμως ο Ιταλός χαμογελά καθώς μείωσε τη διαφορά στη βαθμολογία από την κορυφή στους 27 βαθμούς.

Τρίτος τερμάτισε ο Μάβερικ Βινιάλες, φέρνοντας χαμόγελα στο στρατόπεδο της Aprilia, έπειτα από τις κακές κατατακτήριες δοκιμές. Ο Ζοάν Ζαρκό είχε ένα εξαιρετικό δεύτερο μισό του αγώνα και παραλίγο να «κλέψει» το βάθρο από τον Ισπανό.

Απογοητευτική εμφάνιση από τον Πέκο Μπανάια, ο οποίος τερμάτισε στη 14η θέση. Εντυπωσιακό ήταν το γεγονός πως οι εργοστασιακές μοτοσικλέτες της Ducati ήταν οι χειρότερες στην πίστα ανάμεσα στις υπόλοιπες της ιταλικής φίρμας.

Ο Αγώνας

Στην εκκίνηση, ο Μίλερ έκανε εξαιρετική εκκίνηση και πετάχτηκε στην 1η θέση. Ο Μαρτίν ήταν πολύ επιθετικός και μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου είχε ανέβει εκείνος πρώτος. Ο Μπανάια είχε κακό πρώτο γύρο και είχε πέσει εκτός 10άδας.

Ο Μίλερ ανέκτησε την πρωτοπορία, ενώ ο Άλεξ Μάρκεθ πέρασε τους Μπεζέκι και Μαρτίν, ενώ σταδιακή άνοδο είχαν και οι αναβάτες της Aprilia. O Α. Μάρκεθ ανέβηκε στην κορυφή, με τον Μίλερ να χάνει θέση και από τον Μπεζέκι. Κακό αγώνα είχε και ο Μαρκ Μάρκεθ, ο οποίος στη βρεγμένη πίστα του Σίλβερστον είχε πέσει 16ος μετά από τρεις γύρους.

Ο Α. Μάρκεθ είχε σταθεροποιήσει τη διαφορά του από τον Μπεζέκι στο ένα δευτερόλεπτο στα μισά του δρόμου, ενώ ο Βινιάλες ανέβηκε 3ος για λογαριασμό της Aprilia. O Ζαρκό είχε ξεκινήσει το δικό του κρεσέντο και ξεπέρασε τους Μαρτίν και Μίλερ για να βρεθεί εντός της πρώτης 5άδας. Πιο πίσω, ο Ολιβέιρα είχε κάνει μια εξαιρετική ανάκαμψη για να ανέβει στη 10η θέση, πίσω από τον 9ο Μπίντερ που κρατούσε ως εκείνο το σημείο τον τελευταίο βαθμό.

Μπαίνοντας στον τελευταίο γύρο, ο Α. Μάρκεθ είχε μια σταθερή διαφορά από τον Μπεζέκι στα 0,9 δευτ. ενώ ο Βινιάλες δεν μπορούσε να τους απειλήσει. Ο Ζαρκό επιτέθηκε και ξεπέρασε τον Α. Εσπαργκαρό για την 4η θέση στη στροφή 4.

Στις τελευταίες στροφές ο Μπεζέκι μείωσε δραματικά τη διαφορά, όμως ο μικρός Μάρκεθ δεν… μάσησε και πήρε τη νίκη στον Αγώνα Σπριντ του MotoGP στο Σίλβερστον. Ο Βινιάλες τερμάτισε 3ος, ακριβώς μπροστά από τον Ζαρκό.

Ακολούθησαν οι Α. Εσπαργκαρό, Μαρτίν, Μίλερ, Αογκούστο Φερνάντεθ και Μπίντερ στις βαθμολογούμενες θέσεις.

Το Grand Prix Μ. Βρετανίας είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή, 6/8, στις 15:00 ώρα Ελλάδος.

Αποτελέσματα

Φωτογραφίες: Gresini Racing