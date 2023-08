Οι Αμερικάνοι το παράκαναν πάλι, δημιουργώντας ένα ηλεκτρικό SUV που ζυγίζει πάνω από 3.000 κιλά!

Το πρώτο της μεγάλο ηλεκτρικό SUV αποκάλυψε η Cadillac. Η premium αμερικάνικη μάρκα λανσάρει το Escalade IQ, την μηδενικών ρύπων εκδοχή του θηριώδους SUV. Το μήκος του αγγίζει τα 5,7 μέτρα, το πλάτος τα 2,39 μέτρα και το ύψος τα 1,93 μέτρα. Το Escalade IQ έχει χώρους για 6 ή 7 επιβάτες, χάρη στο μεταξόνιο των 3,46 μέτρων.

Στο εσωτερικό κυριαρχούν η πολυτέλεια και οι ψηφιακές οθόνες για τον οδηγό και τους επιβάτες. Στο στάνταρ εξοπλισμό περιλαμβάνεται το σύστημα ημιαυτόνομης οδήγησης Super Cruise, που επιτρέπει την κίνηση στον αυτοκινητόδρομο χωρίς ο οδηγός να κρατά το τιμόνι (μάλιστα αλλάζει μόνο του λωρίδα, π.χ. για να προσπεράσει ένα αργό όχημα).

Αυτό που εντυπωσιάζει - πέρα από τις μεγάλες διαστάσεις - είναι η τεράστια μπαταρία χωρητικότητας 200 kWh, που εξασφαλίζει αυτονομία 724 χλμ. Σε ταχυφορτιστή DC εξασφαλίζεται αυτονομία περίπου 160 χλμ. ανά 10 λεπτά φόρτισης. Η Cadillac δεν ανακοίνωσε το βάρος του ηλεκτρικού SUV, το οποίο αναμένεται να ξεπερνά τους 3 τόνους!

Δύο ηλεκτροκινητήρες, ένας σε κάθε άξονα, προσφέρουν τετρακίνηση και αποδίδουν συνδυαστικά 687 ίππους στο Normal Mode και 762 ίππους στο Velocity Max. Όσο για τις τιμές του Cadillac Escalade IQ, αυτές αρχίζουν από τα 130.000 δολάρια.

You can’t reinvent the wheel, but the all-electric #ESCALADEIQ is here to declare that you can boldly reimagine it. #BeIconic pic.twitter.com/AZgS0GgBqP