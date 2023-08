H Hyundai είχε σημειώσει το εκπληκτικό 1-2-3 στον περσινό αγώνα και θέλει να... πατήσει και φέτος κορυφή στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις.

Λίγο μετά τον τερματισμό στο Ράλλυ Φινλανδίας, η Hyundai Motorsport ανακοίνωσε τη σύνθεσή της για τον επόμενο αγώνα του WRC, το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις (7-10 Σεπτεμβρίου 2023). Η ομάδα με βάση το Αλτσενάου της Γερμανίας, θα λάβει μέρος με τρία i20 N Rally2, στοχεύοντας στην κορυφή.

Η τριάδα των οδηγών αποτελείται από τον περσινό νικητή του αγώνα στην Ελλάδα, τον Βέλγο Τιερί Νεβίλ, τον Φινλανδό Εσαπέκα Λάπι και τον Ισπανό Ντάνι Σόρντο, ο οποίος πέρυσι τερμάτισε 3ος στη χώρα μας.

#WRC 🇬🇷 We are pleased to introduce our line-up that will tackle @AcropolisRally in September 🙌🏼 Bring it on! #HMSGOfficial #ForCraig #AcropolisRally pic.twitter.com/x4Aj9tCkvi