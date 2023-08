Ο Αλέιξ Εσπαργκαρό της Aprilia ήταν ο πρωταγωνιστής στο συγκλονιστικό αγώνα του MotoGP στο Σίλβερστον, κατακτώντας τη δεύτερη νίκη της καριέρας του.

Σε έναν αγώνα για γερά νεύρα, με τη βροχή να βάζει δύσκολα στους αναβάτες, ο Αλέιξ Εσπαργκαρό της Aprilia Racing «έλαμψε» στο Grand Prix Μ. Βρετανίας του MotoGP και κατέκτησε την πρώτη του φετινή νίκη και δεύτερη της καριέρας του. Ο Ισπανός είχε εξαιρετικό ρυθμό στην πίστα του Σίλβερστον και έκανε το καθοριστικό προσπέρασμα στον τελευταίο γύρο επί του πρωταθλητή, Πέκο Μπανάια, σε έναν από τους καλύτερους αγώνες του 2023. Ο Ιταλός της Ducati οδήγησε επίσης εντυπωσιακά και τερμάτισε δεύτερος, αυξάνοντας τη διαφορά στο πρωτάθλημα αναβατών.

Το βάθρο συμπλήρωσε ο Μπραντ Μπίντερ της KTM, o οποίος έδωσε εξαιρετικές μάχες με τους αντιπάλους του και έφερε το αυστριακό εργοστάσιο και πάλι στο βάθρο. Τέταρτος ήταν ο εντυπωσιακός Μιγκέλ Ολιβέιρα της RFN, ο οποίος από τη 16η θέση στην εκκίνηση κατάφερε να διεκδικήσει τη νίκη. Την πρώτη 5άδα συμπλήρωσε ο Μάβερικ Βινιάλες.

Κακός αγώνας για τους αντίπαλους του Μπανάια στο πρωτάθλημα, με τον Χόρχε Μαρτίν να τερματίζει μόλις στην 6η θέση, έπειτα από έξοδο στον πρώτο γύρο. Ο Μάρκο Μπεζέκι έκανε μεγάλο λάθος στα πρώτα στάδια του αγώνα και είχε πτώση που του κοστίζει ακριβά στη μάχη του τίτλου. Για ένα ακόμη Grand Prix ο Μαρκ Μάρκεθ είχε πτώση, με τον αναβάτη της Honda να αγνοεί τερματισμό σε Κυριακή τη φετινή χρονιά.

ICE IN THE VEINS! 🥶@AleixEspargaro that was HEROIC! 🥇#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/1UcFFd16mJ