Οδηγώντας γρήγορα, χωρίς όμως να παίρνει αχρείαστα ρίσκα, ο Έλφιν Έβανς έφθασε στη νίκη στο Ράλλυ Φινλανδίας, 9ο γύρο του φετινού WRC. Ο 34χρονος οδηγός της Toyota Gazoo Racing τέθηκε επικεφαλής του αγώνα την Παρασκευή, όταν εγκατέλειψε ο teammate του, Κάλε Ροβάνπερα.

Τη θέση αυτή τη διατήρησε με σχετική ευκολία από τον Τιερί Νεβίλ της Hyundai Motorsport (+39,1 δευτερόλεπτα). Μάλιστα ο Έβανς ήταν ταχύτερος και στην Power Stage, κερδίζοντας τους 5 επιπλέον βαθμούς. Πρόκειται για την 7η νίκη του Ουαλού σε ράλλυ του WRC και δεύτερο στην Φινλανδία, μετά την επικράτησή του εκεί το 2021.

Για μία θέση στο βάθρο μονομάχησαν μέχρι τέλους οι Τακαμότο Κατσούτα (Toyota) και Τέμου Σούνινεν (Hyundai), με τον Ιάπωνα να είναι αυτός που τερμάτισε 3ος (στα 4,3 δευτερόλεπτα η μεταξύ τους διαφορά). Και οι δύο μας χάρισαν εντυπωσιακές στιγμές, όπως αυτή του Σούνινεν.

