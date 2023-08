Κατά σειρά Τάνακ, Λουμπέ, Λάπι και Ροβάνπερα τέθηκαν εκτός μάχης στο Ράλλυ Φινλανδίας σε μία επεισοδιακή ημέρα.

Αυτό που συνέβη την Παρασκευή στο Ράλλυ Φινλανδίας ήταν «μακελειό». Τα απρόοπτα άρχισαν από το πρωί και έθεσαν εκτός διεκδίκησης της νίκης αρκετά από τα φαβορί, με... κερασάκι στην τούρτα την εγκατάλειψη του παγκόσμιου πρωταθλητή του 2022, επικεφαλής της βαθμολογίας φέτος αλλά και του αγώνα στην Φινλανδία, Κάλε Ροβάνπερα.

Ο 22χρονος οδηγός της Toyota είχε ένα τρομακτικό ατύχημα στην 8η ειδική του αγώνα, με το GR Yaris Rally1 να τουμπάρει. Ευτυχώς ούτε ο ίδιος ούτε ο συνοδηγός του, Γιόνε Χάλτουνεν, τραυματίστηκαν.

Πλέον στην πρώτη θέση έχει περάσει ο Έλφιν Έβανς της Toyota, με τον Τιερί Νεβίλ της Hyundai να ψαλιδίζει τη διαφορά και να την έχει ρίξει το βράδυ της Παρασκευής στα 6,9 δευτερόλεπτα.

Νωρίτερα το πρωί είχαν εγκαταλείψει το δίδυμο της M-Sport Ford, Οτ Τάνακ και Πιερ-Λουί Λουμπέ, αλλά και ο οδηγός της Hyundai Motorsport, Εσαπέκα Λάπι.

