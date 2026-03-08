H εκκίνηση του αγώνα της Formula 1 στην Αυστραλία ήταν εντυπωσιακή, με τη Scuderia Ferrari να πρωταγωνιστεί.

Πριν την έναρξη της φετινής σεζόν της Formula 1 η συζήτηση γύρω από τις εκκινήσεις ήταν έντονη. Ορισμένοι κατασκευαστές έχουν βρει λύσεις που άλλοι ακόμα ψάχνουν και αυτό οδηγεί σε διαφορετική συμπεριφορά ανά μονοθέσιο.

Στο Grand Prix Αυστραλίας είδαμε για πρώτη φορά τα μονοθέσια να εκκινούν από στάση και το αποτέλεσμα ήταν ιδιαίτερα χαοτικό.

Η επική εκκίνηση του Λεκλέρ

Τα προγνωστικά είχαν ως φαβορί τη Ferrari να κάνει την καλύτερη εκκίνηση από όλες τις ομάδες. Πριν την έναρξη της σεζόν, ο Τζορτζ Ράσελ είχε δηλώσει πως η Ferrari μπορεί να ξεκινάει από τη 10η θέση και μέχρι τη στροφή 1 να είναι στην πρώτη θέση. Στον αγώνα της Μελβούρνης αυτό εν μέρει επιβεβαιώθηκε.

Στην εκκίνηση ο Λεκλέρ από την 4η θέση έκανε ένα εντυπωσιακό πέταγμα και έστριψε στην 1η θέση. Μάλιστα πριν το φρενάρισμα είχε παράλληλα τον teammate του, Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος ξεκίνησε 7ος.

This is how the frantic race start unfolded in Albert Park! 🙌💨#F1 #AusGP pic.twitter.com/2vRc65bD7d — Formula 1 (@F1) March 8, 2026

Το onboard από τον Μονεγάσκο της Ferrari δίνει την πραγματική εικόνα από το τι ακριβώς είδε.

Το παραλίγο ατύχημα

Πιο πίσω, υπήρξε μια πολύ τρομακτική στιγμή στην οποία ενεπλάκησαν οι Λίαμ Λόσον της Racing Bulls και Φράνκο Κολαπίντο της Alpine. O Νεοζηλανδός έκανε κάκιστο πέταγμα, με τον Αργεντίνο να τον αποφεύγει την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή. Η μανούβρα που έκανε είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή, καθώς απέφυγε για χιλιοστά τον τοίχο.

