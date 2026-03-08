Θετικά ξεκίνησε το 2026 για τον Σαρλ Λεκλέρ, ο οποίος ανέβηκε στο βάθρο στο Grand Prix Αυστραλίας έπειτα από σκληρή μάχη που έδωσε με τον Τζορτζ Ράσελ.

H νέα εποχή της Formula 1 ξεκίνησε με βάθρο για τη Scuderia Ferrari και τον Σαρλ Λεκλέρ στο Grand Prix Αυστραλίας. Ο Μονεγάσκος έκανε μια εντυπωσιακή εκκίνηση και κατάφερε να πάρει την πρωτοπορία. Ωστόσο η στρατηγική της Ferrari τον έφερε σε μειονεκτική θέση και δεν μπόρεσε να απειλήσει ξανά τους οδηγούς της Mercedes-AMG.

Ο Μονεγάσκος λίγο έλλειψε να χάσει το βάθρο από τον teammate του, Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος τερμάτισε μισό δευτερόλεπτο πίσω του.

Ένα δύσκολο ξεκίνημα

Μετά το τέλος του αγώνα στο Άλμπερτ Παρκ, ο Λεκλέρ ρωτήθηκε από τον πρώην παγκόσμιο πρωταθλητή, Τζένσον Μπάτον, σχετικά με το πώς έζησε την πρώτη μάχη της σεζόν.

«Ήταν ένας πολύ δύσκολος αγώνας. Στην εκκίνηση κανείς δεν ήξερε τι να περιμένει με τις μάχες και την ενέργεια της μπαταρίας. Είναι πολύ δύσκολο στα προσπεράσματα. Πρέπει να ξέρεις πότε να επιτεθείς, πότε να αμυνθείς και πότε θα κόψει η μπαταρία στην ευθεία. Δεν υπάρχει νόημα να αμυνθείς, η διαφορά ταχύτητας είναι τεράστια. Είναι μεγάλη πρόκληση. Χάρηκα που τελείωσε αυτή η μάχη. Δυστυχώς δεν μας βοήθησε αυτό για τον αγώνα. Η 3η θέση ήταν το καλύτερο που μπορούσαμε σήμερα», είπε.

First podium shower of 2026!! 🍾 🇦🇺 pic.twitter.com/gJ4kpwXQIU — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) March 8, 2026

Η απρόβλεπτη εκκίνηση

Ερωτώμενος σχετικά με την εξαιρετική εκκίνηση που έκανε, ο Λεκλέρ είπε: «Ο άνθρωπος που έσβησε τα φώτα στην εκκίνηση ήταν πολύ πονηρός. Με τα νέα μονοθέσια, να σβήνεις τόσο γρήγορα τα κόκκινα φώτα, σίγουρα εξέπληξε πολλούς οδηγούς. Είμαστε όλοι στο όριο με τις μονάδες ισχύος και αυτό μας βοήθησε. Είναι όμως μέρος του παιχνιδιού».

Όσο για την απόδοση της Ferrari σε σχέση με τη Mercedes, o Μονεγάσκος τόνισε: «Δεν νομίζω πως θα μπορούσαμε να απειλήσουμε τον Τζορτζ. Ίσως να κάνω λάθος. Η Mercedes είχε πλεονέκτημα σήμερα, αλλά όχι τόσο μεγάλο όσο στις κατατακτήριες δοκιμές».

Δείτε την προεπισκόπηση της νέας σεζόν της Formula 1 από την ομάδα του gmotion με ένα κλικ στο παρακάτω βίντεο