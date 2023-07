Από νίκη σε νίκη πηγαίνει φέτος ο Ολλανδός, που είναι μία αγκαλιά με τον τρίτο παγκόσμιο τίτλο στη Formula 1.

Σημειώνοντας στο Βέλγιο την 8η συνεχόμενη και 10η συνολικά νίκη τη φετινή σεζόν, ο Μαξ Φερστάπεν άρχισε τις καλοκαιρινές διακοπές του έχοντας στο... τσεπάκι του τον τρίτο τίτλο οδηγών στη Formula 1.

Η κυριαρχία της Red Bull Racing είναι φέτος πιο αδιαμφισβήτητη από ποτέ, περισσότερο και από την τετραετία 2010-2013 με τον Σεμπάστιαν Φέτελ. Η αυστριακή ομάδα μετρά 12 νίκες σε ισάριθμα Grand Prix, καταρρίπτοντας το ρεκόρ της McLaren από το 1988 (με 11 νίκες στους αντίστοιχους πρώτους αγώνες της σεζόν).

Ήδη ο Φερστάπεν έχει απόσταση 125 βαθμών από τον teammate του Σέρχιο Πέρεζ (314 έναντι 189), με 10 αγώνες να απομένουν. Ο 25χρονος Ολλανδός θα καταρρίψει αρκετά ρεκόρ φέτος, ένα όμως μάλλον θα του... ξεφύγει.

Bahrain ➡️ Belgium ✅ It's been a history-making start to 2023 💪



Let's make more history after the summer break 🤘 pic.twitter.com/ZXyj9mbxqa